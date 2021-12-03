Законодательство Узбекистана не запрещает предпринимателям или гражданам дарить подарки или оказывать спонсорскую помощь государственным органам. Кроме того, нет ограничения по размеру и стоимости подарка или помощи. Об этом на полях Ташкентского форума по борьбе с коррупцией и открытости 3 декабря сообщил журналистам директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, пишет Qalampir.uz.

Вопрос был поднят в связи с появлением на днях решения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, согласно которому хокимият столицы безвозмездно получил от жительницы города Зиёды Латиповой автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S500 Hybrid. Новость стала активно обсуждаться в интернете. Антикоррупционное агентство заявило, что проведёт изучение вопроса. Хокимият до сих пор не прокомментировал ситуацию.

Фрагмент решения хокима Ташкента.

Акмал Бурханов признал: «Сегодня не только в Ташкенте, но и в других регионах оказывается спонсорство. Встречаются и случаи, когда физические лица или предприниматели дарят местным хокимиятам ценности или оказывают помощь в строительных работах. Сказать, что всё это осуществляется бескорыстно, без какого-либо интереса, сложно».

«Поэтому, если смотреть на международный опыт, такие вопросы чётко урегулированы. То есть можно увидеть, что установлены чёткие границы между частным бизнесом и государственной деятельностью, даже спонсорство чётко урегулировано», — сказал он.

В ситуации с получением хокимиятом автомобиля, которая изучена агентством, «нет никакого нарушения закона», отметил Акмал Бурханов. По его словам, её можно рассматривать как спонсорскую помощь, которая оказывается в виде ремонта зданий, при реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» и в других случаях.

«Но, как я уже сказал, в законе есть пробел. Пока это не запрещено законом, мы не можем называть эту ситуацию коррупцией», — заявил он.

Заявление Антикоррупционного агентства

В сообщении пресс-службы Антикоррупционного агентства, полученном «Газете.uz» в пятницу, говорится: «В последнее время встречаются случаи, когда предприниматели предоставляют государственным ведомствам, в частности, местным хокимиятам, в виде спонсорской помощи разные ценности, а также безвозмездно оказывают работы и услуги, происходит смешивание государственных и личных вопросов, допускается конфликт интересов. В большинстве случаев общественность относится к этому негативно. То, что такой вопрос поднимается, само по себе большое позитивное изменение».

«Агентство поставило твёрдую цель упорядочить такие отношения нормативно-правовыми актами. Глава государства возложил на агентство конкретные задачи по упорядочению дарения и получения подарков на государственной службе, конфликта интересов. В проект закона „О государственной гражданской службе“, разработанном в этих целях, включена отдельная глава „Политика подарков“. В ней конкретно описываются размер подарков, принимаемых государственными служащими, и процедуры», — отмечается в заявлении.

В настоящее время ведётся работа над усовершенствованием вопросов, связанных со спонсорством, на основе опыта Германии, сообщили в Антикоррупционном агентстве.

Реакции

Финансист Отабек Бакиров, объясняя безвозмездную передачу автомобиля хокимияту, напомнил, что согласно действующему порядку транспорт для министров, хокимов регионов и глав комитетов не должен быть дороже 2000 базовых расчётных величин, или 540 млн сумов.

«Лимитированные 540 млн сумов — это всего лишь 50 тысяч долларов, а на 50 тысяч долларов, к сожалению, нельзя купить Mercedes-Benz S500 Hybrid», — написал он. В Ташкенте такая модель предлагается примерно за 250 тысяч долларов.

«Если общество и государство смирятся с этим случаев, то такие соглашения начнут множиться как грибы. Разве мало министров и хокимов, желающих ездить на дорогой машине?» — отметил он.

После публикации заявления Антикоррупционного агентства Отабек Бакиров написал, что считает для себя невозможным оставаться членом общественного совета агентства из-за его «странной позиции».

Издание Daryo заметило, что в день публикации новости, 30 ноября, в интернет-поисковике Google в тренды вышли поисковые фразы «Mercedes», «Mercedes-Benz S500 Hybrid», «Latipova Ziyoda» и «Латипова Зиёда».