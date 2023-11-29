Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов во время правительственного часа в Законодательной палате Олий Мажлиса 22 ноября ответил на вопросы депутатов.

Депутат Бобур Бекмуродов спросил, учитывается ли текущая нагрузка на энергетическую инфраструктуру при строительстве новых многоэтажных зданий.

По словам министра энергетики, после аномальных холодов Минэнерго придерживает жёсткой позиции по выдаче технических условий при подключении новых объектов к системам электро- и газоснабжения.

«Раньше разрешение автоматически получали через единое окно. Но во время обсуждений у президента мы выступили с предложением, и на сегодняшний день это запрещено… Сейчас мы с Министерством экономики и финансов готовим программу до 2030 года с учётом мощностей и развития регионов. Где должна быть построена новая подстанция, где должна быть проложена новая сеть, где и за счёт чего должны быть обеспечены новые генерирующие мощности — это всё учитывается», — заявил глава Минэнерго.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что раньше Министерство энергетики и энергоинспекция привлекались только при подключении к сети крупных потребителей с мощностью 5 МВт, а сейчас технические условия даже для потребителей мощностью 0,2−0,5 МВт выдаются только после заключения Минэнерго.

«Иногда даже технические условия отменяются либо ставятся условия перед инвестором или предпринимателем, чтобы он сам провёл для нового объекта электросеть и установил трансформатор. На сегодняшний день [нагрузка на инфраструктуру] учитывается», — заявил он.

Министр энергетики рассказал, что при строительстве нового многоэтажного жилого дома рядом с Алайским рынок были выданы технические условия на уровне района. По его словам, при выполнении этих условий могла увеличиться нагрузка на другие соседние дома. «Мы это пересмотрели. Даже были скандалы. [Владелец объекта] потом сам провёл линию [длиной в] 2 км, и после этого мы разрешили ему подключиться», — отметил Мирзамахмудов.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев, объясняя увольнение предыдущего хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев, отмечал отсутствие генплана столицы, из-за чего количество самовольно построенных объектов в столице превысило 250. При выдаче разрешений на строительство отсутствует точный расчёт нагрузки на существующую инфраструктуру, не принимаются меры для предотвращения замерзания продуктов на рынках и роста их цен, говорил он.

На прошлой неделе после встречи с президентом Узбекистана руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий представили отчёты о подготовке к зиме. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов также рассказал депутатам, как идёт подготовка к зиме в Ташкенте и в Узбекистане, чтобы избежать энергокризиса. Для этого были отремонтированы котельные, построены новые подстанции и линии электропередач, созданы резервы мазута и выполнены другие работы.