Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит расширенное совещание по принимаемым мерам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами в зимний сезон, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Я глубоко обеспокоен и опечален настроением и переживаниями каждой семьи и каждого человека, страдающего от холода», — сказал глава государства.

По его словам, сложившаяся ситуация наглядно показала, как до сегодняшнего дня работали руководители отраслей и регионов. В частности, руководители всех уровней города Ташкента подверглись резкой критике за неготовность к морозам.

В связи с тем, что генеральный план столицы до сих пор не утверждён, количество самовольно построенных объектов превысило 250. При разрешении строительства отсутствует точный расчёт нагрузки на существующую инфраструктуру, не принимаются меры для предотвращения замерзания продуктов на рынках и роста их цен.

Поэтому хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был освобождён от занимаемой должности в связи с недостаточной подготовкой к зимнему сезону, без предварительной оценки ситуации.

Хоким Юнусабадского района Бохадир Абдувалиев, хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского районов Фарход Абдуллаев также были освобождены от своих обязанностей и понижены в должности до исполняющих обязанности хокимов. Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре поручено изучить их деятельность.

Председатель компании «Тепловые электрические станции» Фарход Абдурахманов освобождён от должности.

Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиёр Рахмонов стал исполняющим обязанности хокима столицы.