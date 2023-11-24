В Ташкенте на улицах Бабура и Фурката, где ранее стартовали работы по ремонту дороги и оптимизации дорожного движения, будут тестово организованы «умные» остановки, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Как ожидается, на этих остановках можно будет зарядить мобильные устройства и воспользоваться WI-FI-интернетом. Электронное табло покажет, сколько минут осталось до приезда ожидаемого автобуса. Остановки будут оснащены системой видеонаблюдения и станут просторнее.

Кроме того, у Музыкального театра имени Мукими будет пилотно организована платная парковка для автомобилей и места для зарядки электромобилей. Там же организуют бесплатную парковку велосипедов и самокатов.

«Ожидается, что это улучшит ситуацию с придорожными парковками в данной локации и станет дополнительным удобством для пользователей кикшеринга», — говорится в сообщении столичной администрации.

В хокимияте также обещали подробнее рассказать о работе, планируемой на вышеназванных улицах, в следующих публикациях.

Остановки

В конце 2020 года глава Управления транспорта Анвар Джураев сообщал, что все автобусные остановки Ташкента планируется обновить согласно единой концепции. На них предлагалось размещать табло с расписанием движения и создать другие удобства (Wi-Fi, зарядные станции для мобильных устройств, банкоматы, камеры, урны).

Магазины на остановках проектом не были предусмотрены. При этом ожидалось, что предприниматели смогут зарабатывать, рекламируя продукцию и услуги на LED-экранах.

Обновлённые требования к остановкам были установлены постановлением президента Узбекистана в феврале 2022 года. Планировалось создать условия для безбарьерной среды передвижения маломобильных групп населения, установить «тактильные» плитки на границе с проезжей частью, удобные сиденья, раздавать интернет по Wi-Fi, установить электронные табло для отслеживания автобусов и источников подзарядки мобильных устройств.

«На таких остановках будут установлены только рекламная продукция, банкоматы и автоматы самообслуживания (вендинг), предназначенные для приобретения продуктов питания», — говорится в постановлении.

В апреле 2022 году хокимият Ташкента заявил, что на основе типовых проектов в первом квартале того года были реконструированы 14 автобусных остановок столицы.

Платные парковки

В апреле 2022 года директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов заявлял о намерении города ввести платную парковку на 10 пилотных улицах Ташкента до 1 ноября.

В ноябре реализацию реформ перенесли на конец года. Тогда же Управление транспорта столицы опубликовало схемы размещения первых платных парковок. Для обслуживания 2251 машиноместа планировались установить 57 паркоматов, закупить 2 эвакуатора и 2 автомобиля с электронной системой контроля правил парковки и нарушений ПДД (паркон).

В декабре 2022 года хоким Ташкента своим решением одобрил создание первых придорожных парковок по ранее опубликованной схеме Управления транспорта. Организовать систему на основе государственно-частного партнёрства должна была компания Kasy Park, установив на пилотных улицах паркоматы.

В феврале 2023 года президент Узбекистана заявил о планах внедрить платную парковку на 10 тысяч машиномест уже на 20 улицах города.

«Газета.uz» ранее неоднократно писала о проблемах хаотичной парковки в Ташкенте. Автомобили занимают общественные пространства, перекрывают путь пешеходам на тротуарах, мешают движению общественного транспорта, блокируя подъезды к остановкам и выделенные полосы.