Концепция единого внешнего вида остановок наземного общественного транспорта Ташкента разрабатывается Управлением транспорта столицы, сообщил глава ведомства Анвар Джураев на пресс-конференции в четверг.

Организация автобусных остановок на основе типового проекта предусматривалась проектом решения хокима Ташкента, говорится в пресс-релизе Управления транспорта. Обсуждение документа завершилось в прошлом году, но пока он не принят.

Источник: Управление транспорта

Как сообщили «Газете.uz» в Управлении транспорта, в рамках пилотного проекта конструкции установлены на автобусной остановке «Механический завод» на пересечении улиц Паркент и Махтамкули и на остановке «Юнусабадский рынок» на пересечении улицы Ахмада Дониша и проспекта Амира Темура.

Помимо самой конструкции остановки, на них должны расположиться банкоматы, вендинговые аппараты, бесплатный wi-fi, электронное табло с расписание маршрутов и временем прибытия автобусов и скамейки, а также камеры наблюдения, урны и источники питания мобильных устройств. Кроме того, остановки должны быть оснащены пандусами для людей с инвалидностью.





Дизайн автобусной остановки из презентации Управления транспорта Ташкента.

На сегодняшний день в столице насчитывается 2176 автобусных остановок, отметил Анвар Джураев. Более чем на 400 из них конструкции остановки отсутствуют вовсе.

Глава Управления транспорта перечислил основные проблемы существующих остановок. По его словам, многие из них превратились в магазины. Неудобства для пассажиров представляет то, что остановки открываются только тогда, когда начинают работать магазины. После закрытия магазинов на автобусных остановках на них перестанут парковаться и занимать полосы общественного транспорта водители частных автомобилей, считает Анвар Джураев.

«Изучив опыт [других стран], мы предложили сделать открытые остановки на основе ГЧП», — заявил Анвар Джураев. Автобусные остановки будут передаваться в аренду юридическим и физическим лицам на основе конкурса. Предприниматели смогут рекламировать свою продукцию и услуги на установленных здесь LED-экранах.

Согласно проекту решения хокима, в случае установки на автобусных остановках конструкций, не соответствующих единому проекту, право на аренду земельного участка будет аннулировано. Кроме того, земельный участок автобусной остановке может быть изъят для государственных и общественных нужд. В этом случае арендодатели должны быть уведомлены в письменной форме не менее чем за 30 дней.





Дизайн автобусной остановки из проекта решения хокима.

«Частные предприниматели будут заинтересованы в поддержании чистоты этих остановок, так как они размещают рекламу в этих местах. Чем чище эти места, тем лучше продаётся реклама, — считает глава Управления транспорта. — Эти остановки будут светиться даже в вечернее время. [Мы изучили всё, вплоть] до качества светового освещения, чтобы не создать неудобства для пассажиров».

Дизайн автобусных остановок выбран по результатам конкурса в соответствии с государственным стандартом «O'z DSt 3196:2017», определяющим общие технические условия для остановок, отметил Анвар Джураев. По его словам, сроки реализации проекта будут озвучены Управлением транспорта после согласования внешнего вида остановок с Агентством «Узстандарт», Управлением архитектуры и капитального строительства, а также Управлением безопасности дорожного движения.