В Ташкенте предлагается построить новый путепровод на пересечении проспекта Бунёдкор и 2-й улицы Катартал, напротив городского Таможенного управления и Сингапурского института развития менеджмента. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета министров о выведении из бедности жителей Чиланзарского района на основе опыта Китая, включая применение новых подходов, инновационных и «зелёных» технологий и современных методов управления.

Эта инициатива также отражена в постановлении президента Узбекистана от 3 июля 2023 года, которая нацелена «на устранение регулярно образующихся здесь заторов».

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Проект планируется реализовать в 2024—2025 годы за счёт средств республиканского бюджета.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее заявил о планах построить в городе ещё 12 путепроводов.

Эксперт Илья Петушков в статье для «Газеты.uz» отмечал, что строительство многоуровневых транспортных развязок плохо совместимо с понятием уличной жизни и негативно влияет на качество городской среды, активность места и его наполненность жизнью.

Мы также на примере уже построенных развязок показывали, сколько места занимают развязки и как они делают город хуже и беднее.

В начале года хокимият Ташкента публиковал проект постановления президента о совершенствовании транспортной инфраструктуры города и внедрении системы цифрового управления дорожным движением. Документ разрабатывался много месяцев. Постановление пока не было принято.

В документе подчёркивается, что путепроводы внутри городов не помогают справиться с повышенным трафиком и заторами. Дословно: «Все путепроводы, строящиеся внутри города, становятся причиной резкого увеличения транспортного потока на последующих перекрёстках и появления заторов». Это же в беседе отметил и министр транспорта Илхом Махкамов.