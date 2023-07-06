В Ташкенте планируется построить новый путепровод на пересечении проспекта Бунёдкор и 2-й улицы Катартал, напротив Управления таможенного комитета по Ташкенту.

Это предусмотрено постановлением президента от 3 июля о мерах по повышению промышленного потенциала и инвестиционной привлекательности Чиланзарского района столицы.

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Целью строительства путепровода указан «устранение регулярно образующихся здесь заторов». Проект планируется реализовать в 2024—2025 годы за счёт средств республиканского бюджета.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев, выступая на предвыборной встрече в столице в среду в качестве кандидата в президенты от партии УзЛиДеП, заявил о планах построить в городе ещё 12 путепроводов.

Ранее эксперт Илья Петушков в статье для «Газеты.uz» отмечал, что строительство многоуровневых транспортных развязок плохо совместимо с понятием уличной жизни и негативно влияет на качество городской среды, активность места и его наполненность жизнью.