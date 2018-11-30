Строительство многоуровневых транспортных развязок стало одной из примет последних лет в Ташкенте и других городах Узбекистана. Эти сооружения преподносятся как лучшее и современное решение проблемы загруженности улиц автомобилями, а подземные и надземные дорожки — как удобные и безопасные пути пересечения улиц пешеходами. «Газета.uz» попросила прокомментировать тенденцию строительства развязок Илью Петушкова, ведущего консультанта фирмы MobilityInChain, специалиста в области транспортного планирования, который летом посещал Ташкент и выступал с лекцией о развитии городской транспортной системы. В качестве примера мы предоставили эксперту фотографию новой развязки возле столичного стадиона «Миллий».

Транспорт — это всегда единая система, где работа каждого элемента тесно связана с работой других её компонент. При рассмотрении транспортных проблем следует уделять внимание разным уровням и концентрироваться не только на отдельном объекте или территории, но анализировать более широкий контекст, чтобы понять влияние изменений на систему в целом.

Инфраструктура всегда стоит очень дорого, и поэтому, особенно когда речь касается инфраструктуры, следует глубоко разобраться в том, насколько необходимо именно такое решение и может ли быть применено иное, а также анализировать, какие могут быть последствия от реализации того или иного решения, в том числе какие дальнейшие инфраструктурные потребности оно может вызвать.

Многоярусная развязка — это наиболее инфраструктурно емкое, то есть наиболее сложное и дорогое решение транспортного пересечения. В общем случае многоярусность следует считать не достоинством, а скорее недостатком — для решения некоторой (локальной, скорее всего) задачи вы тратите исключительно огромные деньги, которые в ином случае могли бы быть направлены на что-либо еще.

К сожалению, и российская, и международная практика демонстрирует часто отсутствие критического взгляда на строительные проекты, отчего впоследствии нередко возникают проблемы, не только связанные с необходимостью содержать и обслуживать избыточное количество инфраструктуры, но также связанные с очевидным дисбалансом городских бюджетов в пользу строительства избыточных объектов.

Современная практика городского проектирования манифестирует улицу не как пространство транспортного движения, но как пространство городской жизни, сочетающее в себе множество различных функций и уличных активностей. Это кафе, магазины, рестораны, в целом общественные пространства, а также все нужды, с этим связанные. Это пешеходы, спешащие по своим делам или прогуливающиеся, студенты, пенсионеры, мамы с детьми в колясках — все множество городских портретов пользователей, и целый спектр потребностей каждого из них, который удовлетворяется там.

Многоярусные развязки плохо совместимы с самим понятием уличной жизни и, за редким исключением, негативно влияют на качество городской среды, активность места и его наполненность жизнью. Примеры, когда такие вещи удается совместить, единичны и обязательно сопряжены, при любых обстоятельствах, с уводом транспортных потоков из общественных пространств.

С точки зрения организации потоков транспорта некоторые элементы представляются излишними, а движение пешеходов через объект явно затруднено, однако эти детали, в целом, вторичны, по отношению к вопросу о том, насколько вообще необходимо многоярусное пересечение в конкретном месте.