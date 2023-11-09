Председатель правления фондовой биржи «Тошкент» Георгий Паресишвили по запросу «Газеты.uz» прокомментировал проект поправок по усилению контроля над покупкой иностранной валюты юридическими лицами и нерезидентами, который для обсуждения опубликовал Центральный банк Узбекистана.

Он с сожалением отметил, что новость о предложенных поправках уже разлетелась и негативно отразилась на восприятие инвестиционного климата в стране, так как иностранные инвесторы обеспокоены возможным усложнением процедур вывода своих денежных средств и репатриации прибыли из Узбекистана.

Сегодня при запросе на конвертацию средств (например, прибыли, которую иностранные инвесторы получили от продажи акций Узбекских компаний) из сум в доллары, местные банки требуют от инвесторов доказать, что эта сделка прошла на фондовой бирже и детально объяснить, каким образом сумма прибыли была сформирована в результате торговли ценных бумаг.

«Но согласно поправкам, которые предлагает Центральный банк, банки дополнительно будут требовать от инвестора предоставить документ о распределении прибыли (выплате дивидендов), что реально является корпоративным решением эмитента акций. Что касается заключения налогового органа (справка об уплате налога), то нерезиденту, вероятно, будет необходимо доказать, что он заплатил налог на дивиденд или подоходный налог на зарплату. В этом нет никакой необходимости, так как при выплате дивидендов или зарплаты компания сама автоматически удерживает и уплачивает налоги. То есть, инвестору дивиденды выплачиваются после удержания налога на дивиденд со стороны эмитента. Инвестор является получателем чистого дохода по дивидендам и непонятно зачем он должен предоставлять документ о распределении прибыли или справку о том, что налоги на этот дивиденд были заплачены самим эмитентом», — сказал глава фондовой биржи.

«Также предлагается инвестору предоставить дополнительный документ, чего до этого не требовалось, — заключение аудитора. Непонятно, что должно быть написано в этом заключении аудитора… Кроме того, аудиторское заключение может быть разным: квартальным, годовым, полугодовым. Есть заключение, которое написано по национальным стандартам бухгалтерского учёта, или по международным стандартам финансовой отчётности. То есть непонятно, какое заключение от аудиторов требуется и главное — зачем?», — заявил он. Кроме того, для получения заключения аудитора инвестору надо будет заплатить деньги аудитору, чего до сих пор не требовалось.

На мнение о том, что в проекте имелся в виду максимальный перечень документов, которые могут требовать от юридических лиц банки, Георгий Паресишвили сказал, что практика показала, что в таком случае банки «будут требовать от клиентов все документы, чтобы застраховаться и не брать на себя какие-либо риски в случае проверки».

«Существует инструкция Центрального банка по валютным операциям, где говорится, что банк имеет право (но не обязан) требовать от клиента дополнительные документы при конвертации. Банк всё равно требует дополнительные документы от брокерских компаний. Они пытаются перестраховаться из-за возможных проверок», — пояснил он.

Глава фондовой биржи «Тошкент» отметил, что участники фондового рынка неоднократно предлагали упростить процесс конвертации средств инвесторов. По его словам, все транзакции фондового рынка проходят через один банк — НБУ (Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана). Все брокера обязаны открыть в НБУ специальные клиентские счета и все транзакции купли-продажи ценных бумаг и конвертации проходят только через эти специальные счета.

«Центральный банк опасается, что на этот специальный счёт могут попасть какие-то другие средства, которые не связаны с операциями с ценными бумагами. Но это технически невозможно, потому что на данный спецсчёт в НБУ нельзя зачислить зарплату, оплатить с этого счёта аренду, электричество, проводить через него торговые операции с товарами», — отметил он.

Участники фондового рынка выдвигают предложение: если запрос на конвертацию (покупку валюты) направляется со стороны лицензированного брокера и транзакция совершается на специальном счёте в НБУ, то от заявителей не стоит требовать лишних документов. «Потому что по умолчанию и так понятно, что эти транзакции связаны с операциями на фондовом рынке, который регулируется законом о рынке ценных бумаг», — добавил Георгий Паресишвили.

Он указал, что Узбекистан не сможет привлечь иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг страны, если не покажет им, что «они могут так же легко выйти с этого рынка, как зашли».

«Мы иностранному инвестору говорим, что готовы принять его инвестиции без ограничений, без лишних вопросов позволить ему продавать доллары и покупать сумы и не будем требовать лишних документов при продаже долларов. Но как только тот же инвестор захочет купить доллары и репатриировать заработанную прибыль и основную сумму своих инвестиций за границу, мы ему создаём серьёзные проблемы тем, что требуем с инвестора кучу разных документов. В таких условиях инвесторы в Узбекистан просто не придут», — считает глава фондовой биржи.

По его мнению, это одна из причин, наряду с геополитическими рисками и защитой прав иностранных акционеров, которая негативно влияет на инвестиционный климат страны.

Что касается опасений по поводу возможного оттока валюты из страны без жёстких регуляций, по мнению Паресишвили «мировая практика показывает, что лучший способ борьбы с оттоком валюты, это не пытаться искусственно ограничивать конвертацию и репатриацию валюты из страны».

«Потому что при вводе любых ограничений у людей и компаний моментально появляются опасения, что в один прекрасный день им могут отказать в покупке и/или вывозе валюты, и при первой возможности они будут покупать доллары и выводить их из страны. Это очень важный психологический фактор, который не надо недооценивать», — подчеркнул он.

Хороший противоположный пример тому общеизвестная мировая практика с налогами — в странах, где налоги понизили и/или упростили, собираемость налогов возросла в разы, отметил Паресишвили.

Напомним, в середине сентября Центральный банк планировал ввести некоторые ограничения по валютным операциям для банков и бизнеса Узбекистана, но после общественного резонанса решение было отменено. Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов отметил, что документ был решением Комитета по банковскому надзору ЦБ, где банкам предписывалось принять меры по контролю клиентов и снизить санкционные риски. По его словам, зарубежные банки не одобряли платежи из-за недостаточной проверки клиентов в Узбекистане.

Он также выразил опасение, что через вторичные счета в банках может незаконно выводиться валюта в рамках импортных товаров.

На днях Центральный банк Узбекистана предложил изменить условия покупки иностранной валюты юрлицами. В частности, может быть расширен список документов, необходимых при подаче заявки на покупку валюты, от нерезидентов могут начать требовать законность происхождения средств в нацвалюте и другое.

Центробанк заявил, что поправки в правила конвертации означают «не ограничение валютных операций, а уточнение существующих норм, упрощение процесса проведения операций». Замглавы ЦБ Бобир Абубакиров подчеркнул, что «отката назад не будет». Изменения носят технический характер, сказал он.