Кабинет министров Узбекистана постановлением от 4 сентября внёс изменения в Правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через границу Узбекистана, сообщает Министерство юстиции.

Теперь без указания в таможенной декларации можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (8239 долларов по курсу Центрального банка на 5 сентября) вместо текущих 70 млн сумов.

Кроме того, теперь физические лица для получения консультации могут предъявить сотрудникам таможенного органа наличную валюту, превышающий указанный лимит, до таможенного контроля, в этом случае сотрудники разъясняют им правила заполнения декларации. Раньше такого пункта в правилах не было.

Согласно действующим правилам, вывоз валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 100 млн сумов, допускается:

резидентами — для членов правительственных делегаций, направляемых в служебные командировки;

нерезидентами — на основании пассажирской таможенной декларации, в пределах ввезённой в Узбекистан суммы средств, а также призёрами и участниками международных соревнований (конкурсов, олимпиад) в стране с документами, подтверждающими законность получения средств.

Постановление вступает в силу через три месяца — с 6 декабря.

В последний раз лимит по ввозу и вывозу валюты повышался в сентябре 2020 года. С тех пор национальная валюта к доллару обесценилась на 18% — с 10270 до 12118 сумов.