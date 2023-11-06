По итогам первого этапа строительно-монтажных работ путепровода, связывающего улицу Бабура и международный аэропорт «Ташкент», проведено испытание на прочность, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Фото: соцсети.

В ходе испытания на мост были загружены четыре военных танка весом по 40 тонн каждый в 4 автотрейлера по 35 тонн каждый. Общая нагрузка на путепровод составила 300 тонн.

«По результатам испытания, путепровод успешно выдержал нагрузку, превышающую допустимую во время эксплуатaции, что свидетельствует о его выносливости», — говорится в сообщении.

Специалисты из России ранее сообщали, что во время предыдущего испытания моста пригруз составил 194 тонн.

О проекте

В мае 2021 года президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект строительства на месте путепровода круговой развязки с заездами и съездами на Малую кольцевую автодорогу. У аэропорта же намечалось построить трёхуровневую круговую развязку. Объект хотели построить в течение 22 месяцев (до февраля 2023 года при начале работ в тот же месяц).

20 июля этого года президент Узбекистана посетил строительство путепровода у аэропорта. В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В целях повышения удобства и увеличения пропускной способности мост будет расширен путём строительства дополнительного помоста… Заезды и съезды исключат необходимость разворота и облегчат пользование развязкой».

Реализуемый проект отличается от того, который предлагался ранее. Судя по новым эскизам от трёхуровневой круговой развязки решено отказаться.

Количество полос основного путепровода увеличится до пяти в каждую сторону. Появится возможность съезжать сразу на Малую кольцевую и заезжать с неё. На путепроводе предусмотрены тротуары шириной 1,5 м и велодорожки шириной 1,2 м, а также пешеходные переходы.

Заказчиком проекта выступает инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, генеральным проектировщиком — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха», генеральным подрядчиком — трест «Куприккурилиш».

При этом, согласно порталу государственных закупок, как выяснила «Газета.uz», договоры заключены с двумя проектными компаниями — «Куприккурилишлойиха» и Allegro Develop Project.

Протоколом поручений президента от 13 мая 2022 года заказчику разрешено выбрать генерального проектировщика без проведения тендера, в виде исключения, на основе заключения хокимията Ташкента, Министерства строительства и Комитета по автомобильным дорогам. Все три органа выбрали «Куприккурилишлойиха» (для сборной железобетонной конструкции) и Allegro Develop Project (для строительства монолитным способом). С первой компанией был заключён договор по разработке проектно-сметных работ на 7,97 млрд сумов, со второй — на 7,95 млрд сумов.

Общая стоимость реконструкции моста оценивается в 463 млрд сумов (около 38 млн долларов).

Реконструкцию путепровода планируется завершить к концу 2024 года. Для расширения моста власти хотят пересадить более 500 деревьев. Из них на первом этапе в зелёную зону у аэропорта с одобрения общественности планируется перенести 69 деревьев и кустарников. Подрядчик уверен, что все растения примутся после пересадки.

На месте строительства путепровода 12 августа обрушились пять балок. Компания «Узбекистон темир йуллари» тогда заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за неосторожности. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщалось о задержании трёх должностных лиц. Ущерб был оценен в 2,7 млрд сумов.