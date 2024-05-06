Председатель КНР Си Цзиньпин 5 мая начал турне по трём странам Европы — это его первый государственный визит на континент за пять лет. Турне проходит на фоне напряжённых отношений Китая и ЕС из-за торговых разногласий и войны России с Украиной, пишет Guardian.

Какие страны посетит Си Цзиньпин и с кем встретится

Шестидневный визит китайского лидера начался 6 мая в Париже, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так же в этот день прошла встреча двух лидеров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

7 мая Макрон и Си Цзиньпин посетят перевал Турмале в горах Верхние Пиренеи, чтобы провести менее формальные переговоры.

8 мая глава КНР отправится в Белград для переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, а 9 мая — в Будапешт, где встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обе страны являются крупными получателями китайских инвестиций.

Цель визита

Официально визит Си Цзиньпина в Париж приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между Францией и Китаем: Франция была первой западной страной, официально признавшей КНР 27 января 1964 года.

Визит главы КНР в Белград совпадает с 25-й годовщиной бомбардировки авиацией НАТО китайского посольства в Сербии, в результате которой погибли три человека.

Тем временем, аналитики считают, что целью встреч Си Цзиньпина с Макроном и фон дер Ляйен является лобби против расследования ЕС из-за субсидий Китая, особенно на электромобили, а также попытка стабилизировать дипломатические отношения.

В Сербии глава КНР надеется разыграть антиамериканскую и антинатовскую программу Пекина, а в Венгрии — подчеркнёт тесные экономические и дипломатические связи между двумя странами, в том числе в сфере безопасности, и обсудит прогресс в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь».

В Венгрии, активно поддерживающей Китай и заблокировавшай некоторые резолюции ЕС, которые критиковали Пекин за ситуацию с правами человека, располагается крупнейший хаб Huawei за пределами Китая и вскоре откроется первый европейский завод автопроизводителя BYD.

Вероятные результаты турне

Большинство аналитиков сомневаются, что власти ЕС добьются «большого прогресса» с Си Цзиньпином. Экономика Китая сейчас сталкивается с рядом трудностей и у ЕС могут быть некоторые рычаги влияния, но не все члены союза полностью согласны с политикой по Китаю, что подрывает влияние ЕС. Так, Макрон выступает за более агрессивную позицию Евросоюза в отношении субсидий, но другие лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, подчёркивают важность китайского рынка для собственных экспортеров.

Три главные проблемы в отношениях Китая и ЕС — торговля, безопасность и война в Украине, пишет BBC. Опасения по поводу китайской угрозы для безопасности в Европе заставили страны ЕС отказаться от закупок телекоммуникационного оборудования, производимого компаниями Huawei и ZTE.

В торговле разногласия обострились после того, как Китай за счёт государственных субсидий в несколько раз увеличил поставки электромобилей, солнечных батарей и других товаров на зарубежные рынки. В прошлом году ЕС начал антимонопольное расследование, которое может привести к введению новых пошлин на китайские электромобили и ограничению китайского экспорта солнечной энергии. Решение ожидается этим летом. Китай в ответ грозит перекрыть импорт французского коньяка.

Фото: X / Emmanuel Macron.

По итогам встречи с Си Цзиньпином 6 мая Макрон и фон дер Ляйен призвали Китай обеспечить «более сбалансированную торговлю». Глава Еврокомиссии была более откровенной и заявила, что отношениям ЕС и КНР повредил неравный доступ к рынкам и государственные субсидии Китая, передаёт Reuters. После переговоров она отметила, что ЕС «не может справиться с массовым перепроизводством китайских промышленных товаров, наводняющих его рынок». «Европа не откажется от принятия жёстких решений, необходимых для защиты своего рынка», — добавила фон дер Ляйен.

Война на Украине — важнейший больной вопрос в отношениях между Европой и Китаем — также будет на повестке дня встреч во Франции, пишет CNN. На них Си Цзиньпин может попытаться позиционировать Китай как миротворца, при этом Пекин «мало что сделал» для того, чтобы подтолкнуть Россию к европейскому видению мира в Украине, отмечает телеканал. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что планирует посетить Китай в мае.