Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября посетил строительство путепровода, ведущего к международному аэропорту Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Расположенный по улице Бабура путепровод проходит над железнодорожными линиями и Малой кольцевой дорогой.

«Для повышения удобства движения и увеличения пропускной способности дополнительно к существующему возведён новый мост. Он выполнен по сборно-монолитной технологии. После завершения работ общая ширина моста достигнет 46 метров, пропускная способность вырастет до 20 тысяч единиц автомобилей в сутки. Сейчас этот показатель составлял около 9−10 тысяч», — говорится в сообщении.

Кроме того, возводятся также 2 клеверных и 4 дугообразных съезда, что «предотвратит пересечение транспортных потоков, исключив необходимость разворота».

Сообщается, что также расширены пешеходные и велосипедные дорожки на мосту.





Президент осмотрел ход строительства, дал указания по повышению удобства движения пешеходов и автомобилей на соседних дорогах, озеленению территории.

Консультант проекта из России Юрий Ипатов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что балки пролётного строения прошли испытание до начала строительства путепровода «на соответствие и проверку правильности расчётов на несущую способность».

«Результаты показали правильность расчётов проектного института и выдержали нагрузку больше расчётной. Поэтому эксплуатация данного путепровода будет в безопасном режиме. Срок эксплуатации — не менее 50 лет. Президент при посещении поставил задачу о соблюдении всей нормативной документации Республики Узбекистан», — заявил он.





Ещё один консультант из России Ринат Мартышкин сообщил, что на этом объекте впервые применяются железобетонные балки пролётного строения шириной 42 метра.

«На сегодняшний день завершаются работы по устройству наплавляемой гидроизоляции. Используется техноэластмост — специальный материал для гидроизоляции пролётного строения. Данный объект состоит из основного хода длиной 483,5 метра и ширина 46,2 метра. Испытания были проведены с нагрузкой, общий пригруз составлял 194 тонны. Данную нагрузку в процессе эксплуатации создать не представляется возможным, что говорит о высокой надёжности», — сказал он.

Консультант из России Дмитрий Сафронов отметил, что сам путепровод выполнен по сборно-монолитной технологии, а съезды — по монолитной.

О проекте

В мае 2021 года президенту Шавкату Мирзиёеву был представлен проект строительства на месте путепровода круговой развязки с заездами и съездами на Малую кольцевую автодорогу. У аэропорта же намечалось построить трёхуровневую круговую развязку. Объект хотели построить в течение 22 месяцев (до февраля 2023 года при начале работ в тот же месяц).

20 июля этого года президент Узбекистана посетил строительство путепровода у аэропорта. В сообщении пресс-службы главы государства говорится: «В целях повышения удобства и увеличения пропускной способности мост будет расширен путём строительства дополнительного помоста… Заезды и съезды исключат необходимость разворота и облегчат пользование развязкой».

Реализуемый проект отличается от того, который предлагался ранее. Судя по новым эскизам от трёхуровневой круговой развязки решено отказаться.

Количество полос основного путепровода увеличится до пяти в каждую сторону. Появится возможность съезжать сразу на Малую кольцевую и заезжать с неё. На путепроводе предусмотрены тротуары шириной 1,5 м и велодорожки шириной 1,2 м, а также пешеходные переходы.

Заказчиком проекта выступает инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, генеральным проектировщиком — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха», генеральным подрядчиком — трест «Куприккурилиш».

При этом, согласно порталу государственных закупок, как выяснила «Газета.uz», договоры заключены с двумя проектными компаниями — «Куприккурилишлойиха» и Allegro Develop Project.

Протоколом поручений президента от 13 мая 2022 года заказчику разрешено выбрать генерального проектировщика без проведения тендера, в виде исключения, на основе заключения хокимията Ташкента, Министерства строительства и Комитета по автомобильным дорогам. Все три органа выбрали «Куприккурилишлойиха» (для сборной железобетонной конструкции) и Allegro Develop Project (для строительства монолитным способом). С первой компанией был заключён договор по разработке проектно-сметных работ на 7,97 млрд сумов, со второй — на 7,95 млрд сумов.

Общая стоимость реконструкции моста оценивается в 463 млрд сумов (около 38 млн долларов).

Реконструкцию путепровода планируется завершить к концу 2024 года. Для расширения моста власти хотят пересадить более 500 деревьев. Из них на первом этапе в зелёную зону у аэропорта с одобрения общественности планируется перенести 69 деревьев и кустарников. Подрядчик уверен, что все растения примутся после пересадки.

На месте строительства путепровода 12 августа обрушились пять балок. Компания «Узбекистон темир йуллари» тогда заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за неосторожности. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело, сообщалось о задержании трёх должностных лиц. Ущерб был оценен в 2,7 млрд сумов.