Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая ознакомился с презентацией проектов в области туризма, городской инфраструктуры и промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.
Среди представленных проектов — реконструкция путепровода над Малой кольцевой ватодорогой, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Нынешний путепровод был построен в 1967 году и расширен в 2008 году.
Путепровод сейчас. Кадр канала «Узбекистан 24».
«По мере развития столицы и роста количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции», — говорится в сообщении. Здесь решено построить круговую развязку. Путепровод будет удлинен с 519 до 650 м и расширен с 23,2 до 30 м.
В сообщении пресс-службы президента говорится, что новое «инженерное решение упростит движение автомобилей, повысит безопасность на этом участке, а также снизит нагрузку и уменьшит заторы на близлежащих улицах».
Предлагаемый проект.
Согласно представленной презентации, объект планируется ввести в эксплуатацию в течение 22 месяцев.
Напомним, в мае 2020 года на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули была открыта первая в стране трёхуровневая развязка. Её строительство велось с 2018 года.
Farruh Turgunov
Да вроде не было там заторов особых. Лучше бы одну такую чудо-развязку на универсаме Юнусабада построили и еще одну на перекрестке где иранское посольство. Вот места, где постоянно заторы и не знаешь как нормально проехать