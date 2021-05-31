Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая ознакомился с презентацией проектов в области туризма, городской инфраструктуры и промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

Среди представленных проектов — реконструкция путепровода над Малой кольцевой ватодорогой, ведущего к международному аэропорту Ташкента. Нынешний путепровод был построен в 1967 году и расширен в 2008 году.

Путепровод сейчас. Кадр канала «Узбекистан 24».

«По мере развития столицы и роста количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции», — говорится в сообщении. Здесь решено построить круговую развязку. Путепровод будет удлинен с 519 до 650 м и расширен с 23,2 до 30 м.

В сообщении пресс-службы президента говорится, что новое «инженерное решение упростит движение автомобилей, повысит безопасность на этом участке, а также снизит нагрузку и уменьшит заторы на близлежащих улицах».





Предлагаемый проект.

Согласно представленной презентации, объект планируется ввести в эксплуатацию в течение 22 месяцев.

Напомним, в мае 2020 года на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули была открыта первая в стране трёхуровневая развязка. Её строительство велось с 2018 года.