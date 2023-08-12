Днём в субботу в Ташкенте обрушились сразу пять балок строящегося путепровода перед международным аэропортом. Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили о сильном грохоте при обрушении бетонных конструкций.

Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что балки упали в процессе монтажа при помощи подъёмного крана. Из-за неосторожности они ударились друг о друга и обрушились с места монтажа, говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Рельсы, на которые упали балки, ведут в вагонное депо. На движение поездов инцидент не повлиял.

«Изучаются детали происшествия, по итогам проверок будет дополнительно опубликована подробная информация», — отмечается в сообщении.

Полное название реализуемого проекта — «Реконструкция на основе современных строительных стандартов путепровода по улице Бабура в Яккасарайском районе Ташкента, ведущего к международному аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова, позволяющего осуществлять въезд и съезд на улицу Содика Толипова».

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции, с которым в конце июля знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Эскиз проекта реконструкции. Источник: Хокимият Ташкента.

Заказчик проекта — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. Генеральный проектировщик — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха» (мы писали, что вторым генпроектировщиком является компания Allegro Develop Project), генеральный подрядчик — трест «Куприккурилиш» железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

Работы начались в феврале. Сдать объект планируется до декабря 2024 года. Движение по путепроводу к аэропорту не останавливалось, хотя его половина разобрана.