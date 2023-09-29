В Ташкенте 26 сентября прошли общественные слушания по вопросу пересадки 69 деревьев и кустарников, растущих по улице Бабура на месте расширяемого путепровода перед международным аэропортом, сообщают корреспонденты «Газеты.uz».

На мероприятии присутствовали представители хокимията столицы, Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и подрядчика — треста «Куприккурилиш». Они показали проект и место, где растут эти деревья.

Всего в рамках проекта расширения путепровода со строительством новых эстакад намечено пересадить более 500 деревьев. Пересадка 69 деревьев и кустарников — это первый этап переноса. Работа над документацией начнётся в первой декаде октября. До тех пор в течение двух недель будет изучаться мнение населения, сообщили представители властей.





Всего планировалось пересадить 1422 дерева и кустарника. Однако после изменения проекта это количество было снижено. После пересадки каждое дерево должно находиться под наблюдением в течение трёх лет.

«Речь не идёт о том, что их все разрешат пересадить. Мы изучим, какие деревья нужно перенести и почему, будет получено одобрение общественности. Для этого мы проводим эти слушания, чтобы ответить на такие вопросы, как и что скажут люди, общественность. Куда и как деревья пересадят — всё будет открыто и прозрачно», — заявил советник министра экологии, бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев.

Он сообщил, что Минэкологии ставит обязательство посадки по 10 новых саженцев за каждое перенесённое дерево. Например, если на первом этапе будет пересажено 69 деревьев, то должно быть посажено 690 новых деревьев.

На узкой полосе с правой стороны путепровода, если ехать от аэропорта в сторону центра города, растут невысокие деревья, в том числе хвойные, и кустарники. Это те самые 69 растений.

В списке, с которым ознакомилась «Газета.uz», указаны 18 крымских карагачей, 14 слив, 11 каштанов, 12 форзиций, 8 индийских сиреней, 2 чинары, 1 ясень и 3 павлонии.





Необходимость пересадки деревьев объясняется планами увеличения количества полос на путепроводе. «Газета.uz» писала о проекте реконструкции.

Эскиз проекта. Фото: Хокимият Ташкента.



Сотрудник хокимията Жахонгир Иброхимов в интервью корреспонденту «Газеты.uz» сказал, что решение о возможной пересадке было принято «исходя из меньших потерь для экологии».

Фаррух Хакимов, руководитель предприятия «Унамак», отвечающего за пересадку деревьев, сообщил, что пересадка будет осуществляться согласно правилам агротехники.





«Сейчас процесс водопоглощения деревьями прекратился, лето прошло, и их можно пересаживать. Мы гарантируем, что 50−60-летние деревья не повредятся при пересадке и выживут. Их перевезут в зелёную зону возле аэропорта, а некоторые, возможно, вернутся на свои места. Высохших деревьев здесь не было, потому что всё было под контролем специалистов по благоустройству», — отметил он.





Представители «Куприккурилиш» отметили, что расширение путепровода позволит увеличить пропускную способность и сократить количество выделяемого углекислого газа. Согласно представленным данным, сегодня пропускная способность путепровода составляет 1500 машин в час, или 36 тысяч в сутки.

Если верить расчётам, при повышении пропускной способности до 6000 автомобилей в час, или 144 тысяч в сутки, уменьшатся заторы и в 4 раза снизится выделение выхлопных газов.





«Мы должны поговорить с местными жителями и получить их согласие. Но в этом районе не живут люди. Поэтому мы организовали общественные слушания. Если кто-то из жителей хочет увидеть процесс пересадки лично, он может сделать это вместе с нашими экологами, это разрешено»,— отметил Расул Кушербаев.

Расул Кушербаев (справа).



«Если какое-либо дерево погибнет в течение установленного нами трёхлетнего периода, каждое высохшее дерево будет считаться срубленным и должен быть возмещён ущерб в 10-кратном размере его стоимости», — заявил он.

Советник министра экологии отметил, что на практике встречаются случаи нарушения правил переноса и высыхания деревьев. «Приняв это во внимание, мы решили сначала поговорить с гражданами, общественностью, а затем начинать работу. Проект был начат несколько лет назад. Тогда не было требований моратория, которые есть сейчас. Впоследствии, возможно, будут созданы такие механизмы, как голосование, но пока мы до этого не дошли», — добавил он.

Мнение общественности, как отмечено выше, будет изучаться в течение двух недель. Как это будет делаться, представители властей не уточнили.