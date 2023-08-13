Транспортная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту обрушения пяти балок строящегося путепровода перед международным аэропортом Ташкента, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается о задержании трёх должностных лиц в качестве подозреваемых. Ущерб от падения балок длиной 42 м каждая оценивается в 2 млрд 760 млн сумов. Ведётся следствие.





Как мы писали ранее, балки обрушились 12 августа. Компания «Узбекистон темир йуллари» заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за неосторожности. говорилось в сообщении.

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции, с которым в конце июля знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Заказчик проекта — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. Генеральный проектировщик — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха» (мы писали, что вторым генпроектировщиком является компания Allegro Develop Project), генеральный подрядчик — трест «Куприккурилиш» железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».