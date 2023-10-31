Центральный банк Узбекистана не стал вводить ограничения в работу «Пойтахт банка» из-за недостаточного уровня уставного капитала, поскольку он находится в процессе продажи. Об этом на пресс-конференции 26 октября заявил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, банк, принадлежащий хокимияту Ташкента, выставлен на продажу и сейчас проводятся переговоры с «определёнными стратегическими инвесторами».

«Какой толк хокимияту города вкладывать туда чуть меньше 100 млрд сумов, а завтра мы его будем продавать. С этих позиций мы эти требования (с 1 сентября минимальный уставной капитал банков должен составлять не менее 200 млрд сумов — ред.) касательно этого банка не приняли», — пояснил Нурмуратов.

Глава ЦБ подтвердил, что по состоянию на 1 октября у «Пойтахт банка», Hayot Bank, Yangi Bank и AVO Bank (бывший «Узагроэкспортбанк») уставной капитал не соответствовал минимальным требованиям.

«У этих трёх банков („Пойтахт банка“, Hayot Bank, Yangi Bank) были определённые проблемы. Они нам дали свои письменные обязательства касательно того, что в первой декаде октября дополнительные вложения этих акционеров [в уставной капитал] поступят, поэтому они начали нормально функционировать», — сказал он.

Что касается AVO Bank, то регулятор ввёл запрет на выдачу кредитов и приём депозитов, поскольку банк «не дал никаких заверений» по доведению уставного капитала до требуемого уровня. «Поэтому все активные и пассивные операции этого банка до сих пор закрыты», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный «Пойтахт банк» начал работу в конце 2018 года. Его основные задачи — ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жильё, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома.

Банк был выставлен на продажу в мае 2021 года. Российский «Экспобанк» планировал приватизировтаь «Пойтахт банк».