Правление Центрального банка Узбекистана 29 декабря 2018 года приняло решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций акционерному обществу «Пойтахт банк» в Ташкенте, сообщила прес-служба ЦБ.

Уставной капитал банка сформирован на 100% за счет средств столичного хокимията и составляет 100 млрд сумов.

Председателем совета банка стал Лутфилла Нуруллаевич Исматуллаев, начальник главного финансового управления хокимията Ташкента. Председатель правления — Кахрамон Турсунович Арипов.

Банк разместился по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55 (бывшее здание Госкомконкуренции).

Решение о создании акционерного коммерческого жилищно-строительного сберегательного «Пойтахт банка» было принято в марте прошлого года. Его основные задачи — ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жилье, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома.