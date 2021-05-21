Агентство по управлению государственными активами объявило о планах продажи государственных пакетов акций в размере 100% в уставном капитале «Пойтахт банка» и «Узагроэкспортбанка».

Госдоли в обоих банках реализуются на условиях максимизации стоимости сделки, а также развития и повышения финансовой устойчивости. Консультантом по приватизации «Пойтахт банка» выступает Deloitte, «Узагроэкспортбанка» — Grant Thornton. Процесс подачи заявок открыт для всех заинтересованных сторон.

При отборе потенциальных покупателей и победителя будут исходить из следующих критериев: не менее трёх лет опыта в банковской сфере с показателем ROE от 10%, подтверждённые компетенции и опыт управления банками, наличие уставного капитала и кредитного рейтинга и другие.

Для покупателей установлен ряд требований — отдельно для местных и иностранных инвесторов. Требования для местных покупателей:

потенциальный приобретатель, его участники (акционеры), а также конечные бенефициарные собственники не должны быть лицами, зарегистрированными или проживающими в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие личности конечного бенефициарного собственника и предоставление информации при проведении финансовых операций.

потенциальный приобретатель должен иметь безупречную деловую репутацию и достаточную финансовую состоятельность;

отсутствие чрезмерного дробления акционеров — юридических лиц на уровни (более трёх уровней от потенциального приобретателя до конечного бенефициарного собственника) и другие.

Требования к иностранным банкам (в дополнение к вышеуказанному) :

уставный капитал и кредитный рейтинг банка не должен быть ниже эквивалента 200 млн евро и инвестиционного уровня (ВВВ-), соответственно.

наличие соглашения об обмене информацией между Центральным банком и органом банковского надзора иностранного банка;

наличие письменного подтверждения органа банковского надзора иностранного банка о том, что данный банк находится под его консолидированным надзором, имеет право принимать денежные средства на депозиты и ему выдано разрешение органа банковского надзора на создание или участие в уставном капитале банка либо подтверждение о том, что такое разрешение не требуется.

Заявки на первый этап по обоим банкам принимаются до 20 июня.

Все детали и требования по «Пойтахт банку» и «Узагроэкспортбанку».

«Пойтахт банк»

Решение о создании акционерного коммерческого жилищно-строительного сберегательного «Пойтахт банка» было принято в марте 2017 года. Его основные задачи — ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жильё, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома. Центральный банк выдал лицензию в конце 2018 года.

Сумма активов банка на 1 апреля составляла 223 млрд сумов, обязательств — 97 млрд сумов.

Объём кредитного портфеля составляет 104 млрд сумов, из них 7 млрд сумов (7,1%) — проблемные (NPL).

По итогам первого квартала 2021 года «Пойтахт банк» получил свыше 2 млрд сумов чистой прибыли.

«Узагроэкспортбанк»

Акционерный коммерческий «Узагроэкспортбанк» был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Цели создания банка — создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортёров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.

Сумма активов банка на 1 апреля составляла 60 млрд сумов (за год показатель снизился вдвое), обязательств — 18 млрд сумов.

Объём кредитного портфеля достиг 68 млрд сумов, из них 37 млрд сумов (55,5%) — проблемные (NPL).

Первый квартал «Узагроэкспортбанк» завершил чистыми убытками в размере 41,5 млрд сумов.