AVO bank (бывший «Узагроэкспортбанк») не увеличил уставной капитал согласно требованиям законодательства, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

С 1 сентября минимальный размер уставного капитала банков должен составлять не менее 200 млрд сумов, капитал AVO bank составляет 105 млрд сумов, отмечается в сообщении.

«Исходя из законодательства о банках и банковской деятельности, Комитетом банковского надзора принято решение о наложении запрета в отношении банка на кредитование и финансирование других расходов, а также проведение депозитных операций», — заявили в Центробанке.

В июне Центробанк предупреждал банки об отзыве лицензии, если требования по капитализации не будут соблюдены, и рекомендовал им провести слияние.

В том же месяце «Узагроэкспортбанк» сообщил об увеличении уставного капитала с 32 до 105 млрд сумов и намерении довести его до 200 млрд сумов к 1 сентября, чтобы избежать отзыва лицензии.

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала, как проходила приватизация «Узагроэкспортбанка».