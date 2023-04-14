Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 7 апреля одобрил поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Президент пока не подписал документ.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев сообщил, что в рамках изменений предусматриваются требования о поэтапном увеличении минимального размера уставного капитала банков начиная с 1 сентября 2023 года по 1 января 2025 года:

100 млрд сумов — до 1 сентября 2023 года;

200 млрд сумов — с 1 сентября 2023 года;

300 млрд сумов — с 1 апреля 2024 года;

500 млрд сумов — с 1 января 2025 года.

По его словам, внедрение этой нормы приведёт пруденциальные нормы (критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности) в соответствие с международными стандартами. В частности, речь идёт об обеспечении достаточных средств для платёжеспособности, ликвидности и рентабельности банков.

Сенатор отметил пример международный опыт. Например, в России минимальный размер установного капитала банков в России составляет 1 млрд рублей (164 млрд сумов), в Китае — 1 млрд юаней (1,77 трлн сумов), Казахстане — 10 млрд тенге (240 млрд сумов), Беларуси — 58,1 млн белорусских рублей (260 млрд сумов).

Эркин Гадоев сообщил, что из 34 банков Узбекистана у 15 уставной капитал составляет свыше 500 млрд сумов, 8 — от 200 млрд до 500 млрд сумов, 9 — менее 200 млрд сумов.

Он отметил, что повышение уровня капитализации и ресурсной базы банков создаст дополнительные правовые условия для привлечения иностранных инвестиций в сферу, предоставления дополнительных кредитов населению и субъектам предпринимательства на 17 трлн сумов.

Сегодня в соответствии с законодательстваом учредителями и акционерами банка не могут быть нерезиденты, участники (акционеры) и конечные бенефициарные собственники, которые зарегистрированы в государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и не предусматривающих раскрытие его личности и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Кроме того, прямыми или косвенными владельцами акций банка не могут быть нерезиденты — физлица, проживающие, и юрлица, участники (акционеры), конечные бенефициарные собственники которых зарегистрированы в офшорах.

Поправками частично отменяются эти ограничения. Эркин Гадоев отметил, что ограничения не применяются, если речь идёт о собственниках банков, признанных зарубежными странами и международным институтами. Нерезиденты (физлица и юрлица) получат право быть владельцами акций местных банков, если они куплены на международных фондовых рынках. Это позволит упросить покупку акций, публично размещённых на международных рынках.

Сенатор Назира Мухторова со ссылкой на свои данные сообщила, что только у 11 банков уставной капитал превышает 500 млрд сумов, а у 20 банков — до 200 млрд сумов или чуть больше. Она спросила, успеют ли банки сформировать требуемый капитал в установленные сроки и как это повлияет на их финансовое положение.

Заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев отметил, что требование о 100 млрд сумов было введено в 2019 году. С тех пор экономика Узбекистана номинально выросла в 2,1 раза, остаток выделенных кредитов — более чем в 3 раза.

«Экономика расширяется и становится больше, поэтому в соответствии с этим мы должны внедрить определённые требования роста для банковской системы… Ни в одной стране мира нет конкретного правила о том, каким должен быть [уставной капитал]. Каждая страна исходит из своей экономики и экономических целей», — заявил он.

Замглавы Центробанка отметил, что несмотря на то, что число банков с капиталом свыше 500 млрд сумов составляет 11, их доля на рынке достигает 94,5−95%. С остальными банками разработана программа действий, чтобы поэтапно довести их капитал до требуемого значения. По его словам, это позволит улучшить финансовое положение банков и создаст возможность выделить кредиты дополнительно на 15−17 трлн сумов.

Бехзод Хамраев также указал, что сегодня даже крупные банки, чьи конечные бенефициары и акционеры находились в офшорной зоне, не могли участвовать в банковской сфере Узбекистана. По его словам, поправки вносятся, поскольку невозможно выявить до конца всех конечных бенефициаров.

В качестве пример он привёл приватизацию «Ипотека-банка» венгернским OTP Bank, у которого тысячи акционеров, поскольку его акции торгуются на международных фондовых рынках.

«Но сам OTP Bank не в офшоре. Банк, действительно имеющий свою репутацию, авторитет и статус, покупает ["Ипотека-банк"]. Но среди акционеров и бенефициаров банка кто-то может находиться в такой зоне. Поэтому исходя из текущей ситуации и реальности немного смягчаются [требования] и предоставляет возможность», — пояснил он.

Напомним, власти Узбекистана продали государственную долю в «Ипотека-банке» за 324 млн долларов. Это крупнейшая сделка по приватизации за последние годы.