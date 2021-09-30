Российский «Экспобанк» заинтересован в покупке «Пойтахт банка». Представители банка и Агентство по управлению государственными активами 30 сентября на Ташкентском экономическом форуме подписали меморандум о приватизации.

Акционерный коммерческий жилищно-строительный сберегательный «Пойтахт банк» начал работу в конце 2018 года. Его основные задачи — ипотечное кредитование и банковское обслуживание населения и юридических лиц в части удовлетворения их потребностей в жильё, а также предоставление кредитов подрядным организациям, строящим доступные многоквартирные дома.

Сумма активов банка на 1 августа составляла 256 млрд сумов, обязательств — 125 млрд сумов. Объём кредитного портфеля составляет 99 млрд сумов, из них 5 млрд сумов (5,1%) — проблемные (NPL). По итогам первого полугодия 2021 года «Пойтахт банк» получил свыше 7,3 млрд сумов чистой прибыли.

С момент основания банк принадлежит хокимияту Ташкента. В мае государственные пакеты акций в «Пойтахт банке» и «Узагроэкспортбанке» выставлены на продажу.

«Экспобанк» был создан в 1994 году. В марте 2008 года банк был приобретен крупнейшим британским холдингом Barclays Bank PLC и переименован в ООО «Барклайс Банк». В октябре 2011 года инвесторы с участием Игоря Кима выкупили банк у группы Barclays и вернули прежнее название. Игорь Ким является основным акционером ООО «Экспобанк» (Россия) (76,39% УК), Expobank CZ (Чехия) (61,30%), Expobank JSC (Сербия) (72,2%), AS Expobank (Латвия) (100%).

Банк работает в корпоративном сегменте, на финансовых рынках, активно представлен в сегментах автокредитования, классической розницы и малого и среднего бизнеса (МСБ). Обладает опытом в реализации сделок по покупке и консолидации активов (M&A).