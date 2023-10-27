Новым послом Узбекистана в Австрии стал Бахтиёр Ибрагимов, сообщило ИА «Дунё». До этого он служил постоянным представителем Узбекистана при ООН в Нью-Йорке (2017−2023 годы).

Бахтиёру Ибрагимову 57 лет. Он окончил Ташкентский институт народного хозяйства. Работу в системе МИДа начал в 1992 году. Трудился на разных должностях в центральном аппарате министерства, а также в посольствах Узбекистана в США и Южной Корее.

Предыдущим послом Узбекистана в Австрии был Абат Файзуллаев (2020−2023 годы). Накануне сообщалось о его назначении послом в Италии.