Абат Файзуллаев, вновь назначенный посол Узбекистана в Италии, прибыл в Рим, сообщает ИА «Дунё».

На этом посту он сменил Отабека Акбарова, возглавлявшего дипломатическую миссию в Италии в 2018—2023 годах.

Абат Файзуллаев родился в 1983 году, окончил Университет мировой экономики и дипломатии, а также Ташкентский государственный экономический университет.

В 2020—2023 годах он возглавлял посольство Узбекистана в Австрии и по совместительству в Венгрии. Одновременно был постоянным представителем Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и организациях ООН в Вене.

Абат Файзуллаев также работал на различных должностях в системе МИДа и посольстве Узбекистана в США и помощником министра иностранных дел — начальником секретариата.