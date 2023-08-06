Улугбек Хидирович Лапасов назначен новым постоянным представителем Узбекистана при ООН, сообщает УзА.

Ранее эту должность с 2017 года занимал Бахтиёр Ибрагимов, который в 2020 году получил высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла.

Улугбек Лапасов с июля 2018 года работал постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также заместителем председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2022 год.

Он родился в 1982 году в Самарканде. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии (2005), а также магистратуру в Университете Лион-3 имени Жана Мулена (2006).



