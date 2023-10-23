Министерская встреча в формате «Европейский союз — Центральная Азия» проходит 23 октября в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на вопросы «Газеты.uz» о сотрудничестве со странами региона, коммуникациях с Афганистаном и позиции по войне России против Украины.

— В июле этого года состоялась встреча лидеров Европейского союза и Центральной Азии. Первый полноформатный саммит (с участием председателя Еврокомиссии, президента Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности) планируется провести в следующем году в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, какая к нему ведётся подготовка.

— Саммит станет важным политическим сигналом нашей взаимной решимости строить более прочные связи и укреплять сотрудничество между Европейским союзом и странами Центральной Азии. Подготовка продолжается, и наша встреча с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в этот понедельник в Люксембурге является важным шагом в подготовке почвы для саммита следующего года. Среди прочего, министры иностранных дел, как ожидаются, одобрят Совместную дорожную карту ЕС и Центральной Азии, которая будет определять наши совместные действия в преддверии саммита.

— В условиях геополитической турбулентности по всему миру существует ли вероятность угрозы для стран Центральной Азии учитывая нынешнюю ситуацию в Афганистане?

Стабильность и безопасность стран Центральной Азии являются нашим общим интересом, и мы хотим внести свой вклад в укрепление стабильности региона посредством нашего сотрудничества.

Афганистан под властью «Талибана» продолжает оставаться потенциальным источником нестабильности. Страна переживает один из самых тяжёлых экономических и гуманитарных кризисов в мире. Это вызывает серьёзную обеспокоенность у всех нас.

В этом контексте мы благодарны за конструктивную роль, которую играют наши центральноазиатские партнёры в работе с ЕС и другими региональными партнёрами для решения этой проблемы и содействия региональной стабильности. ЕС и Центральная Азия проводят ежегодный Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности, на котором мы обсуждаем потенциальные угрозы безопасности, в том числе связанные с ситуацией в Афганистане. Последняя такая встреча состоялась 13 июня в Астане.

— Будет ли на вашей встрече с главами МИД Центральной Азии в Люксембурге обсуждаться возможность диалога Евросоюза с нынешними властями Афганистана?

— На министерской встрече в Люксембурге ЕС и наши партнёры в Центральной Азии обсудят широкий спектр вопросов, включая региональные вопросы и вопросы безопасности. Ситуация в Афганистане, безусловно, будет одной из них.

Позиция ЕС по Афганистану ясна: долгосрочная стабильность в Афганистане может быть достигнута только посредством мирного, инклюзивного политического процесса между различными политическими, этническими и религиозными группами.

ЕС будет по-прежнему осторожен в отношении любых действий, которые могут привести к косвенному или прямому международному признанию режима «Талибана», поскольку это создаст неудачный прецедент признания экстремистских движений в других местах, захвативших власть насильственными методами. Наше участие по-прежнему определяется руководящими принципами, согласованными государствами-членами ЕС в сентябре 2021 года и марте 2023 года.

— В начале октября Европарламент призвал Узбекистан осудить вторжение России в Украину согласно международным нормам. Будет ли обсуждаться этот вопрос в рамках встречи с главами МИД Центральной Азии и будет ли офис ЕС по внешним связям просить также коллег из других стран Центральной Азии о публичном осуждении вторжения РФ в Украину, учитывая, что страны региона имеют тесные экономические и политические связи с Москвой?

— Мы обсудим региональные и международные проблемы, в том числе незаконную российскую агрессию против Украины. ЕС понимает и уважает тесные экономические и исторические связи, которые страны Центральной Азии имеют с Россией, а также позицию нейтралитета, занимаемую центральноазиатскими партнерами.

В то же время ЕС будет призывать своих центральноазиатских партнёров продолжать выступать за международное верховенство закона и уважение Устава ООН и принципов ОБСЕ. То, что делает Россия в Украине, незаконно и нарушает международное право и Устав ООН.

Если России в конечном итоге такое поведение сойдёт с рук, это будет означать прямую угрозу независимости и суверенитету всех соседних с ней стран, которые Россия хочет реинтегрировать в свою неоимпериалистическую сферу влияния, диктуя их направление и будущее.

— Почему Евросоюз призвал к выражению позиции осуждения сейчас, спустя полтора года после начала войны?

— Позиция, занятая недавно Европейским парламентом, была подтверждена в контексте его доклада по Узбекистану, принятого в этом месяце. Позиция ЕС была последовательной и ясной с самого начала конфликта: неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины грубо нарушает международное право, включая Устав ООН, и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Мы призывали к самому широкому осуждению этой войны с самого её начала. Незаконная агрессия России против Украины представляет собой угрозу безопасности Европы, а также соседних с Россией стран. Мы должны совместно защищать Устав ООН и принципы ОБСЕ.