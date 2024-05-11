В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

По данным управления, 11 мая примерно в 4:00 на улице Феруза, напротив здания Oqtepa Lavash водитель Malibu 2 С. А. (2004 года рождения) сбил 45-летнего мужчину Ю. Ж. (1979), который скончался на месте аварии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). Ведётся следствие.