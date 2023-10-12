Европейский парламент призвал Узбекистан осудить военное вторжение России в Украину. Об этом говорится в резолюции по Узбекистану, принятой евродепутатами 4 октября («Газета.uz» писала подробно о резолюции).

Европарламент отмечает, что агрессивная война России против Украины и её последствия создают как проблемы, так и возможности для Узбекистана и других государств Центральной Азии, которые традиционно поддерживали тесные отношения с Россией.

«[Европарламент] сожалеет, что Узбекистан не осудил военное вторжение России в Украину, и призывает власти сделать это в соответствии с требованиями международного сообщества», — говорится в резолюции.

Законодательный и представительный орган Евросоюза приветствовал заявление бывшего министра иностранных дел Абдулазиза Камилова от 17 марта 2022 года, в котором он просит немедленно прекратить боевые действия в Украине, признавая при этом независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Тогда экс-глава МИДа заявил, что Узбекистан не признал независимость Донецкой и Луганской республик.

Европарламент сожалеет, что Узбекистан воздержался при голосовании по резолюциям генеральной ассамблеи ООН по Украине, в частности, от 2 марта 2022 года (тогда Узбекистан не принимал участия), 24 марта 2022 года и 23 февраля 2023 года, требующим прекращения российского наступления и немедленного вывода войск из Украины.

Евродепутаты также сожалеют, что Узбекистан выступил против исключения России из Совета ООН по правам человека 7 апреля 2022 года, а президент Шавкат Мирзиёев посетил парад Победы 9 мая 2023 года в Москве.

В Евросоюзе отмечают обязательство политического руководства Узбекистана не допускать обхода санкций, введённых в отношении России и Беларуси, и выражают надежду, что власти будут придерживаться этого обязательства.

Европейская комиссия должна обеспечить, чтобы 11-й пакет санкций против России был направлен на борьбу с обходом санкций через Центральную Азию. Отмечается, что резкий рост торговли между странами региона и РФ с прошлого года указывает на то, что «она может стать перевалочным пунктом подсанкционных товаров и технологий в Россию и Беларусь».

Европарламент приветствует тот факт, что правительство и народ Узбекистана активизировали предоставление продовольствия и медицинской помощи Украине, и предлагает им продолжать оказывать помощь Украине.

Орган ЕС также приветствует тот факт, что Узбекистан принял большое число российских граждан, которые покинули Россию по различным политическим причинам на фоне мобилизации и подавления личных свобод.

Евродепутаты приняли к сведению потенциал природных ресурсов Узбекистана в энергетической диверсификации ЕС в контексте устойчивого партнёрства, и в то же время признали решающую роль ЕС в финансировании отраслевых реформ Узбекистана, повышении его энергоэффективности и сокращении выбросов парниковых газов.

Европарламент считает, что на основе меморандума о взаимопонимании между ЕС и Узбекистаном и двусторонних консультаций обе стороны будут стремиться повысить свою энергетическую и экологическую безопасность.

«В этой связи [Европарламент] сожалеет о преимуществах, предоставленных российским государственным компаниям и российским политическим инсайдерам, извлекающим выгоду из газового сектора Узбекистана, а также попытках России получить политические преимущества посредством поставок газа», — говорится в резолюции.

«Газета.uz» подробно описывала, как Европарламент принимал резолюцию по Узбекистану, где перечислены достижения и проблемы страны и рекомендации Евросоюза. «ЕС продолжит оставаться силой добра для Узбекистана… При этом мы будем говорить откровенно о недостатках, как это делают друзья», — сказал один из евродепутатов во время дебатов.