Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на второй встрече лидеров «Центральная Азия — Европейский Союз», сообщила пресс-служба главы государства.

В начале выступления он обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю: «Ваша приверженность и всемерная поддержка развития конструктивного политического диалога и многогранного сотрудничества со странами Центральной Азии во многом обуславливают эффективность наших контактов».





Президент напомнил, что с первой такой встречи в Астане прошло менее года, но за этот период была проделана большая работа: в Узбекистана прошла совместная с ЕС конференция по межрегиональной взаимосвязанности, на которой продвигались проекты в сферах цифровизации, транспортных коммуникаций, энергетики и управления водными ресурсами, запущен ряд региональных проектов — по созданию устойчивой энергетической системы в Центральной Азии, а также в области профессионального образования.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что итоги Форума гражданского общества в марте, второго Экономического форума в Алматы и ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде «показали положительные, качественные изменения в диалоге с нашими европейскими партнёрами».

«Сегодня Центральная Азия является центром притяжения и пространством новых экономических возможностей для ведущих европейских компаний и банков», — подчеркнул глава государства. Речь, по его словам, идёт о широком инвестиционном и технологическом партнёрстве, направленном на:

создание современных промышленных мощностей,

внедрение «зелёной» энергетики,

развитие «умного» сельского хозяйства,

формирование разветвлённой транспортно-логистической инфраструктуры.

Президент Узбекистана отметил, что есть все основания рассчитывать на двукратный рост показателей торговли и инвестиций до 2030 года.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что «после исторического визита в Узбекистан» Шарля Мишеля «заметно активизировались контакты на всех уровнях».

«Мы провели встречи с лидерами Франции, Германии, Венгрии и Чехии. Открыли посольства в Будапеште и Стокгольме. На следующей неделе я планирую посетить Италию», — сказал глава государства.

Он отметил, что товарооборот Узбекистана со странами Европейского союза продолжает устойчиво расти благодаря режиму GSP+: если в прошлом году объёмы торговли увеличились на 20%, то с начала этого года — почти на 70%.

Портфель проектов создания новых производств с ведущими европейскими компаниями и банками превышает 20 млрд евро. «Реализация совместных проектов позволит изменить индустриальную карту на Евразийском континенте», — подчеркнул глава государства.

Президент Узбекистана выдвинул предложения по приоритетным направлениям сотрудничества.

«Первое — это торговля. Узбекистан заинтересован в кардинальном расширении торговых отношений с Евросоюзом, прежде всего в создании устойчивых торгово-логистических цепочек и эффективных механизмов поддержки взаимных поставок», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев заявил, что страна заинтересована в продлении сроков действия режима GSP+ на новый период.

«Считаем, что распространение данного режима преференций на страны региона послужит росту индустриального потенциала и конкурентоспособности наших экономик», — подчеркнул он.

Вместе с тем президент напомнил, что есть ряд сопутствующих вопросов, таких как:

создание в регионе сети современных лабораторий, центров стандартизации и сертификации в соответствии с требованиями Евросоюза;

развитие навыков и потенциала экспортёров Узбекистана для работы на европейском рынке;

проведение мероприятий, направленных на повышение информированности европейских компаний о торговых возможностях стран региона.

«К сожалению, по всем этим вопросам мы пока не достигли заметного прогресса», — отметил он. Для их решения глава страны предложил совместно разработать Комплексную программу поддержки предприятий-экспортёров и импортёров государств региона.

«Кроме того, выполнению этой задачи будет способствовать скорейшее завершение процесса принятия Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Второе направление — формирование сопряжённых транспортных коридоров.

«Важно объединить усилия наших стран в целях развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии и Европы, прежде всего путём формирования так называемого Срединного маршрута — Транскаспийского транзитного коридора», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что до сих пор отсутствует скоординированный подход в вопросах повышения конкурентоспособности этой магистрали.

«Сегодня нужны тарифы, которые будут выгодны бизнесу, генерирующему основные объёмы грузопотока. Однако, как показывает анализ, нынешние тарифы и сборы на этом направлении в 1,5 раза выше, чем, к примеру, на альтернативных маршрутах Север — Юг», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Не менее важными являются вопросы расширения транспортно-логистической и портовой инфраструктуры в соответствии с прогнозируемым ростом грузопотока, а также улучшения технического состояния дорожного полотна, добавил президент.

Глава Узбекистана предложил создать механизм использования потенциала Транскаспийского коридора и проводить регулярные встречи уполномоченных представителей транспортных ведомств стран региона и ЕС.

Третье направление — инвестиционное и технологическое партнёрство.

«Считаю, что пришло время рассмотреть вопрос ежегодного проведения промышленно-технологических выставок в рамках экономического форума „Центральная Азия — Европейский Союз“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана также выразил заинтересованность в запуске совместно с Европейским инвестиционным банком специальных инструментов финансовой поддержки при переносе производственных мощностей ведущих европейских компаний в Узбекистан.

Что касается четвёртого направления, то здесь Узбекистан рассчитывает на тесное партнёрство с Евросоюзом в области цифровой взаимосвязанности.

Исследования специалистов Всемирного банка показывают, что расширение высокоскоростного доступа к интернету приведёт к пропорциональному увеличению объёмов валового продукта и экспорта стран региона, заявил глава государства.

«Поддерживаем соответствующую инициативу Europe Team и предлагаем разработать совместную „Цифровую повестку для Центральной Азии“», — заявил президент Узбекистана.

Пятое направление — противодействие климатическим вызовам, повышение устойчивости экосистем за счёт реализации целевых региональных проектов с применением европейских знаний и технологий.

Глава государства напомнил, что сегодня в Узбекистане активно развивается «зелёная» энергетика. «Планируем к 2030 году увеличить мощности генерации возобновляемой энергии до 25 тысяч МВт, повысив её долю с нынешних 14% до 40%», — заявил он.

Президент Узбекистана пригласил Европейский союз выступить соорганизатором первого Международного климатического форума, который будет проведён осенью этого года в рамках Самаркандской инициативы солидарности во имя общей безопасности и процветания.

Шестое направление — развитие туризма. «Огромный туристический потенциал Центральной Азии задействован сегодня далеко не полностью», — сказал глава государства.

Он предложил совместно разработать Программу содействия развитию устойчивого туризма для Центральной Азии и представить её на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая пройдёт в октябре этого года в Узбекистане.

Эта программа, по словам президента, охватит:

проекты модернизации инфраструктуры и реконструкции объектов исторического наследия,

расширение географии и частоты авиарейсов;

разработку единых турпродуктов и маршрутов с охватом всего региона, а также упрощение визовых процедур.

Седьмое направление — инвестиции в образование молодёжи. «Планируем в ближайшее время наладить партнёрство с ведущими вузами стран Евросоюза и внедрить совместные образовательные программы, прежде всего по техническим специальностям», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он также предложил рассмотреть возможность расширения поддержки научно-исследовательских и образовательных проектов для региона Центральной Азии в рамках программы «Горизонт Европа».





Президент Узбекистана напомнил, что важнейшим направлением взаимодействия является укрепление сотрудничества в борьбе против новых вызовов и угроз безопасности.

«Сегодня мы эффективно осуществляем совместные программы по защите границ, противодействию наркотрафику и терроризму. При содействии европейских партнёров подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, модернизированы пограничные пункты», — напомнил президент.

Шавкат Мирзиёев заявил, что считает необходимым выработать новые программы партнёрства в области борьбы с экстремизмом и радикализмом, торговлей людьми, организованной и киберпреступностью, а также охраны границ. Он предложил для этого провести экспертную конференцию «Центральная Азия — Европейский союз: новая повестка сотрудничества в сфере безопасности»".

«В центре нашего внимания находится афганская проблематика. К глубокому сожалению, гуманитарная ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. По данным ООН, в настоящее время миллионы афганцев находятся на грани выживания. Призываем партнёров не снижать объёмы гуманитарной помощи афганскому народу. Готовы и далее предоставлять для этих целей возможности логистического хаба в Термезе», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В завершение президент Узбекистана добавил, что по итогам второй встречи лидеров было бы уместно разработать и принять «дорожную карту» со всеми перечисленными инициативами.

«Поддерживаю также предложение о том, чтобы придать нашим контактам регулярный характер. Признателен за поддержку нашей инициативы о проведении первого саммита в этом формате в Узбекистане в следующем году», — заявил глава государства.