Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов на пресс-конференции 8 мая ответил на вопрос о планах вводы выборов ректоров высших учебных заведений, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«В стратегию «Узбекистан-2030″ включён вопрос выборов ректоров, который в настоящее время находится на стадии обсуждения, решение пока не принято. Но по международным стандартам ректоры вузов во многих странах избираются сроком на пять лет, и решение принимает совет», — сказал министр.

У главы Минвуза попросили высказать своё личное мнение по этому вопросу.

«Я не думаю, что мы готовы [избирать ректоров] сейчас, это требует времени. Знаете, у нас есть свой менталитет. Когда общественный контроль будет хорошо налажен, мы сможем это внедрять. Это требует времени. Все мы должны работать так, чтобы [хорошо] выполнять свою работу, качественно выполнять поставленные перед нами задачи, тогда наша система станет лучше. Когда мы этого достигнем, будет отлично, если ректоры будут избираться общественным советом или учёным советом», — сказал Конгратбай Шарипов.

В постановление президента о мерах по качественной и своевременной реализации стратегии «Узбекистан-2030» в 2023 году включена цель разработать предложения по совершенствованию финансовой независимости вузов и внедрению системы выборов ректоров до октября 2023 года.

Согласно действующему законодательству, ректор государственного и высшего образовательного учреждения с государственной долей (отечественный ректор или директор, исполнительный директор филиала зарубежного высшего образовательного учреждения) назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Кабинетом министров по согласованию с Администрацией президента по рекомендации руководителя соответствующего министерства и ведомства по подчиненности.