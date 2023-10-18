Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Евросоюза и нескольких государств-членов о необходимости ужесточить меры в отношении пассажиров из Центральной Азии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские власти, в частности, просят ЕС, чтобы он требовал транзитные визы от прибывающих граждан Узбекистана и Таджикистана, рассказали агентству источники, знакомые с этим вопросом.

По информации агентства, запрос США последовал за произошедшим ранее в этом году инцидентом, когда группа мигрантов из Узбекистана въехала в США через границу с Мексикой с помощью контрабандиста, связанного с ИГИЛ. Его связь с террористической организацией была обнаружена только после того, как мигранты уже прибыли в США.

«Это вызвало тревогу по поводу пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Европы и планирующих в итоге попасть на территорию США», — отмечает Bloomberg.

Один из источников, ознакомившийся с предупреждениями США в адрес ЕС, описал их как «часть продолжающихся усилий по получению информации о лицах, которые могут попытаться въехать в США», а также предотвращению их поездок к границе с Мексикой в первую очередь, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в ЕС в ответ заявили, что результативнее будет контактировать напрямую со странами, входящими в союз, так как принятие общеевропейских правил займёт больше времени.

Байден может затронуть этот вопрос на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем 20 октября, уточняет Bloomberg. Представители Белого дома от комментариев отказались.

Ранее телеканал Fox News писал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.