С октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США.
Всего за два года через Мексику в США, по информации Fox News, пытались незаконно въехать десятки тысяч граждан, которых правительство США относит к «лицам, представляющим особый интерес» (special interest aliens) — термин, используемый американскими властями для обозначения лица, которое потенциально представляет угрозу национальной безопасности США из-за маршрута своих поездок, связанных или предположительно имеющих связь с терроризмом.
В их числе:
- 30830 граждан Турции
- 15594 гражданина Мавритании
- 13624 гражданина Узбекистана
- 6386 граждан Афганистана
- 3153 гражданина Египта
- 1613 граждан Пакистана
Среди тех, кого задержали на границе, также были граждане Ирана (659), Сирии (538), Иордана (185), Ливана (164), Йемена (139) и Ирака (123).
Сколько из задержанных выдворили из США или пропустили в страну, назначив дату заседания иммиграционного суда, неизвестно, отмечает телеканал.
Со слов источников Fox News, в пограничной службе «крайне обеспокоены» лицами, представляющими особый интерес, так как у властей «практически нет возможности» проверить их криминальную историю, потому что страны их гражданства не передают данные США.
Ранее СNN рассказывал, как ФБР начало проверку десятка мигрантов из Узбекистана, въехавших в США через Мексику с помощью человека, которого американские власти подозревали в связях с ИГИЛ.