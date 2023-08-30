Федеральное бюро расследований (ФБР) ведёт проверку свыше десятка мигрантов из Узбекистана, которые въехали в США через Мексику с помощью человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ, пишет CNN.

По информации CNN, ранее в этом году группа мигрантов из Узбекистана попросила убежище на южной границе США. Проверка Министерства внутренней безопасности не выявила «какой-либо информации, которая вызвала бы тревожные сигналы», поэтому их отпустили до заседания иммиграционного суда.

О существовании сети контрабандистов, которые помогали иностранным гражданам попасть в США, ФБР узнало позже, говорится в материале. В эту сеть входил как минимум один человек, подозреваемый в связях с ИГИЛ.

«Хотя на данный момент нет никаких доказательств, требующих чьего-либо задержания, эпизод был настолько тревожным, что срочный секретный доклад разведки был разослан высшим должностным лицам кабинета президента Джо Байдена», — пишет CNN, отмечая, что это показывает, как США «глубоко уязвимы» перед возможностью террористов проникнуть в страну через южную границу, скрываясь среди потока мигрантов, которые ищут убежища.

После того, как ФБР стало известно о контрабандисте, агенты бюро по всей стране «бросились искать мигрантов и выяснять их биографию», рассказывает CNN. ФБР также связалось с турецкими властями, которые арестовали мужчину и других членов его сети.

По словам американских чиновников, спецслужбы США полагают, что контрабандист не является членом террористической группировки, а скорее «независимый подрядчик», имеющий личные симпатии к организации. В разведке находят «маловероятным», что он помогал мигрантам по указанию ИГИЛ. «Считается, что большинство из них ищут лучшей жизни в Соединённых Штатах», — отмечается в материале.

Представитель посольства Турции в Вашингтоне сообщил CNN, что турецкие спецслужбы арестовали четырёх членов сети контрабандистов. Они помогали въехать в США гражданам Узбекистана, России и Грузии, проживавшим в Турции.

ФБР пока не установило местонахождение всех мигрантов, которые попали в США через эту сеть, и пытается разыскать как минимум 15 мигрантов из Узбекистана. Всего границу тогда перешли около 120 узбекистанцев, уточняет Reuters. Бюро рассматривает их как источников «потенциальной криминальной угрозы», отмечает CNN.

Некоторые представители правоохранительных органов и разведки в разговоре с CNN выразили обеспокоенность тем, что «необычный рост числа мигрантов из Центральной Азии, региона, который, не является основным источником беженцев [в США], не побудил пограничные службы США к дополнительной проверке».

По данным американского правительства, которые приводит Reuters, в 2022 финансовом году Служба таможенного и пограничного контроля США выявила на границе около 3200 граждан Узбекистана — это на 700 человек меньше, чем за тот же период прошлого года. Из почти 2 миллионов мигрантов, пересёкших границу США и Мексики с октября 2022 года по июль 2023 года, 216 находились в списках наблюдения США на предмет потенциальных связей с терроризмом.