Председатель Международного общества украинско-узбекской дружбы Любомир Башинский 18 августа принял 10,5 тонн гуманитарных грузов, собранных представителями НКО и бизнеса в Узбекистане, сообщил посол Украины в Ташкенте Николай Дорошенко.

В Украину отправили зимнюю, спортивную, женскую и детскую обувь, трикотажные изделия для детей на общую сумму 785,8 тысячи гривен ($21,3 тысячи). Также были переданы медицинские шприцы, медицинская вата и инфузионные системы на 157,8 тысячи гривен (около $4280).

Гуманитарная помощь уже передана Дрогобычскую районную администрацию Львовской области, Управлению социальной политики и Львовскому областному совету по специальному медицинскому обеспечению.

«Выражаю искреннюю благодарность участникам такой гуманитарной акции, и отдельное спасибо господину Башинскому за проделанную работу. Вместе к победе! Слава Украине!» — написал посол Николай Дорошенко.

Узбекистан ранее направлял гуманитарный груз в Украину в апреле 2022 года и в июне 2022 года. В августе этого года группа из 45 детей прибыла в Узбекистан из Украины для отдыха и реабилитации. Этот проект инициирован посольством страны в Ташкенте и получил поддержку представителей узбекистанского бизнеса и общественных организаций.