Генеральная ассамблея ООН на чрезвычайной специальной сессии в четверг приняла резолюцию о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН.

В документе члены Генассамблеи потребовали, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооружённые силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий, сообщает Служба новостей ООН.

В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 страны, включая Узбекистан, воздержались и 7 — Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия — высказались против. Поправки, предложенные Беларусью, были отклонены.

Фото: twitter.com/UN_News_Centre.

Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

В резолюции Генассамблея ООН «требует, чтобы обращение сторон в вооружённом конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, и призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и насильственно перемещённых и депортированных гражданских лиц, включая детей».

Делегаты Генассамблеи выразили «сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины».

В документе содержится призыв к соблюдению сторонами своих обязательств, касающихся защиты гражданского населения и гражданских объектов и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи, а также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины, включая жилые дома, школы и больницы.

В резолюции также особо отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьёзные преступления по международному праву путём проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».

Делегаты Генеральной ассамблеи ООН отметили усилия государств-членов ООН по содействию установлению мира в Украине и призвали международное сообщество удвоить поддержку этих усилий. Страны должны сотрудничать в духе солидарности в целях преодоления глобальных последствий войны, говорится в резолюции.