Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами 12 февраля прокомментировал (видео) расследование радио «Озодлик» под названием «Секретные соглашения, из-за которых узбеки остались без газа», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В своём видеоматериале «Озодлик» заявляет, что ещё в 2017 году «олигархам [президента России Владимира] Путина был передан полный и эксклюзивный контроль над нефтяными и газовыми месторождениями страны на 35 лет».

В русской версии статьи говорится, что кипрская компания Altmax Holding «и её партнёры по Natural Gas-Stream подписали договор с правительством Узбекистана, по которому они получили эксклюзивное право реализовывать любые нефтяные и газовые проекты в Узбекистане на 35 лет».

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Основанием для такого заявления стала выписка о финансовой отчётности Altmax Holding (создана Бахтиёром Фазыловым на Кипре в 2015 году, в 2017 году долю в 50% выкупила компания Андрея Филатова, президента Российской шахматной федерации и владельца крупного бизнеса), входящего в консорциум инвесторов вместе с Gas Project Development Central Asia AG (на тот момент структура «Газпрома») и «Узнефтегаздобычей» (принадлежала «Узбекнефтегазу»).

В выписке говорится, что консорциум 5 апреля 2017 года заключил с Узбекистаном соглашение о разделе продукции (СРП) по месторождению «Муcтакилликнинг 25 йиллиги» (М25) в Сурхандарьинской области на 35 лет со строительством газохимического комплекса. Однако в выписке на английском языке говорится, что Gas Project Development Central Asia AG и «Узнефтегаздобыча» (инвесторы) подписали СРП c Узбекистаном о «предоставлении инвесторам эксклюзивных прав на все нефтяные и газовые операции в Узбекистане».

Журабек Мирзамахмудов в беседе с журналистами опроверг передачу всех нефтегазовых месторождений российским компаниям.

«Это неправда. Это абсолютно необоснованная, ложная и неверно истолкованная информация. Основная часть месторождений, находящихся в эксплуатации, принадлежат АО „Узбекнефтегаз“. Что касается информации о 35 годах. Эта информация касается только освоения и использования месторождения „Муcтакилликнинг 25 йиллиги“», — подчеркнул он.

По его словам, в Узбекистане имеется 294 нефтегазовых месторождений, М25 — только одно из них, хоть и считается одним из крупных.

«Согласно условиям подписанного соглашения, все расходы на освоение месторождения осуществляются не под государственную гарантию или за счёт средств бюджета, а полностью за счёт средств инвесторов. Прибыль разделяется поровну: 50% — инвестору, 50% — государству», — отметил министр.

Соглашения о разделе продукции подписываются с партнёрами — иностранными инвесторами только по одному месторождению, заявил он.

Он показал журналистам соглашение: «Я специально принёс с собой это соглашение. Если посмотрите, каждая страница проработана с привлечением рабочей группы, инвесторов, международных юристов. Этот документ не появился за минуту, за один вечер, это соглашение, над которым работали системно, на основе законодательства, обязательства определены согласно международным нормам».

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В соглашении определено, что инвестору предоставлено исключительное право на ведение и руководство всеми нефтегазовыми операциями в пределах и в отношении контрактной площади в течение срока действия документа — 35 лет. Территория, на которую распространяется договор, — одно месторождение и территория вокруг него.

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Соглашение заключается на длительный срок потому, что только на геологоразведочные работы на месторождении М25 (прежнее название — «Гаджак») уйдёт не менее восьми лет, сообщил министр. Для управления проектом была создана компания Surhan Gas Chemical Operating Company.

От имени Узбекистана соглашение подписал бывший заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов.

Инвестор ещё не начал добычу газа. В настоящее время идёт создание инфраструктуры и строительство газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров газа в год.

Журабек Мирзамахмудов перечислил и другие СРП, заключённые Узбекистана. С российским «Лукойлом» в 2004 году было подписано соглашение о разделе продукции по проектам «Кандым-Хаузак-Шады» (сроком на 35 лет, в 2014 году продлено ещё на 7 лет — до 2046 года) и «Юго-Западный Гиссар» (вступило в силу в 2007 году и рассчитано на 36 лет).

Кроме того, с «Газпромом» подписаны СРП по месторождению «Шахпахты» (с 2004 года на 15 лет, в 2018 году продлено на 5 лет) и «Джел» (подписано в 2018 году на 25 лет).

Министр энергетики отметил, что два СРП были заключены с малайзийской Petronas по Байсунскому инвестиционному блоку (нынешнее М25) и Устюрту, однако в 2014 году компания вышла из соглашений.

Помимо СРП, могут заключаться контракты в рамках совместных предприятий или проект может полностью передаваться инвестору.

Из 294 нефтегазовых месторождений в Узбекистане 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», на 176 работают иностранные компании. Среди зарубежных компаний:

  • Uz-Kor Gas Chemical — 1 (одно из крупнейших месторождений «Сургиль»). Создана консорциумом корейских компаний, в который входят Корейская газовая корпорация (KOGAS), Lotte Chemical Corporation и GSE&R (50%), а также «Узбекнефтегазом» (50%);
  • «Газпром» — 2;
  • Natural Gas Stream — 10;
  • Saneg (бывш. Jizzakh Petroleum) — 105, большая часть — нефтяные;
  • «Лукойл» — 13;
  • «Узмалойл» (узбекско-малайзийское СП) — 1;
  • CNPC (Китай) — 13;
  • Epsilon — 18;
  • Gissarneftgaz (совместно с Gas Project Development Central Asia) — 8;
  • Surhan Gas Chemical — 1;
  • Andijanpetro (совместно с российской «Зарубежнефтью») — 3;
  • Petromaruz (Россия) — 1.

Журабек Мирзамахмудов не стал раскрывать запасы месторождений, на которых работают перечисленные компании. «Газета.uz» сообщала об этих данных по состоянию на 1 января 2021 года. В частности, крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%).

Журналисты на встрече с министром заявили, что власти Узбекистана должны раскрывать содержание документов, связанных с природными ресурсами страны.