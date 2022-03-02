Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и немедленно вывести оттуда войска, сообщила Служба новостей ООН.





За принятие резолюции проголосовало 141 государство, 35 воздержалось, против проголосовали 5 стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Узбекистан не принял участия в голосовании.

Резолюция «Агрессия против Украины», соавторами которой выступили 96 стран, требует, чтобы Российская Федерация:

«немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах»;

«немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена ООН»;

«немедленно и безоговорочно отменила свое решение, по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Генассамблея ООН «самым решительным образом» осудила «агрессию, совершенную Российской Федерацией против Украины в нарушение статьи 2 Устава ООН», говорится в резолюции. Её соавторы призвали Россию придерживаться принципов Устава ООН и выразили сожаление по поводу «участия Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины», призвав Минск соблюдать свои международные обязательства.

В документе содержится призыв ко всем сторонам выполнять Минские соглашения, преодолевать разногласия мирным путём, а также соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые обязывают защищать мирное население и обеспечивать условия для оказания помощи.

Специальная сессия проводится на основании голосования, которое состоялось в Совете Безопасности ООН в минувшее воскресенье, и принятой в 1950 году резолюции «Единство во имя мира». Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае — России, которая ранее блокировала в Совбезе резолюцию, осуждавшую её действия на территории Украины.

11-я чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН продлилась три дня, в ходе которых с её трибуны к международному сообществу обратилось более 100 делегаций.

В первый день сессии генеральный секретарь ООН призвал остановить кровопролитие, вернуть солдат в казармы, приступить к диалогу, а также защищать гражданское население, соблюдать права человека и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах.