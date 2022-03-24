Генеральная ассамблея ООН 24 марта на возобновлённой чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Её поддержали 140 государств. Пять делегаций — Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея — выступили против и 38 стран, включая Узбекистан, воздержались.





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Как сообщает Служба новостей ООН, резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Авторы документа потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

В резолюции подчёркивается, что блокада городов в Украине, в частности, Мариуполя, ещё более усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации. Генеральная ассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов.

На рассмотрение делегатов Генассамблеи были представлены два проекта резолюции — соавторами одного, представленного Украиной, выступили 90 стран, другой был выдвинут Южной Африкой. В южноафриканском проекте среди прочего содержался призыв к установлению режима прекращения огня и защите гражданского населения. Но он не обвинял в происходящем Россию и не осуждал её вторжение в Украину, отмечает Служба новостей ООН.

Вслед за принятием резолюции, предложенной Украиной, делегация Южной Африки вынесла на голосование свой проект. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица возразил против голосования по этому проекту, сказав, что он является копией российского проекта, который в среду в Совбезе ООН кроме России поддержала лишь одна делегация.

Тогда на голосование был вынесен вопрос, стоит ли голосовать по проекту резолюции, представленному Южной Африкой. 67 государств при 50 «за» и 36 воздержавшихся проголосовали против. Таким образом второй проект был снят с голосования.

Предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине продолжалась три дня — с 28 февраля по 2 марта — и завершилась принятием резолюции «Агрессия против Украины», соавторами которой выступили 96 государств. Её поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и 5 делегаций — России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи — проголосовали против.

Узбекистан в том голосовании не принимал участия. Постоянный представитель страны при ООН Бахтиёр Ибрагимов находился тогда в Ташкенте.

По итогам голосования спецсессия не была закрыта, её работа была приостановлена с правом возобновления по требованию стран-членов. Именно это и произошло в среду, в четверг заседание продолжилось.

Спецсессия проводится по решению Совета безопасности ООН, принятому на основании резолюции 1950 года «Единство во имя мира». Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае — России.