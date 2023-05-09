Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 9 мая принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, сообщила пресс-служба главы государства.





На параде на Красной площади присутствовали президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.





По завершении парада президент Узбекистана вместе с лидерами других стран возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и почтил память солдат, в том числе сыновей Узбекистана, положивших жизни за Родину в войне.





К 1941 году население Узбекистана составляло свыше 6,8 миллиона человек. За время войны на фронт было отправлено около 2 миллионов соотечественников. Более 500 тысяч из них погибли в боях, тысячи вернулись домой с инвалидностью.





Узбекистан поставлял на фронт продовольствие, одежду, оружие и лекарства. В республику было эвакуировано и в короткие сроки пущено в действие около 170 заводов и фабрик.

Республика приняла более 1,5 миллиона пострадавших от войны стариков, женщин и детей. Среди них — свыше 200 тысяч детей-сирот.