Три железнодорожных вокзала в Узбекистане предлагается развивать в рамках проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Это предусмотрено постановлением президента от 10 октября о реформировании сферы железнодорожного транспорта, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Речь идёт о вокзалах Ташкента, Самарканда и Коканда. Министерству транспорта совместно с Министерством экономики и финансов поручено разработать проект постановления Кабинета министров по реализации проектов развития вокзалов на основе ГЧП.

Минтранс вместе с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии должны также изучить эффективность проектов электрификации участка железной дороги «Навои-Учкудук» совместно с Навоийским горно-металлургическим комбинатом.

Кроме того, поручено изучить проект по строительству второй электрифицированной линии на участке «Ташкент-Ангрен», модернизации действующего участка, а также созданию терминала для оказания логистических услуг при экспорте грузов промышленных предприятий, дислоцирующихся на данном направлении, и мультимодального транспортного логистического центра в Ахангаранском районе Ташкентской области — совместно с Алмылыкским ГМК.

Для повышения уровня пользования железнодорожными услугами НГМК, АГМК, «Узметкомбинатом», «Узхимпромом» и другими предприятиями-экспортёрами предлагается создание транспортных логистических компаний.

Если указанные министерства посчитают проекты эффективными, они должны будут внести предложения в правительство.

Президент также поручил в трёхмесячный срок разработать программы, предусматривающие передислокацию за пределы Ташкента грузовых железнодорожных станций, расположенных на территории города, с созданием соответствующей инфраструктуры.

Высвобождаемые земельные участки будут реализованы на онлайн-аукционе. Поступившие от продажи средства направят на развитие инфраструктуры железнодорожной отрасли и в республиканский бюджет в равных долях.

В августе 2010 года «Узбекистон темир йуллари» завершила электрификацию магистрали «Ташкент-Ангрен» стоимостью 85,4 млн долларов США и протяжённостью 114 км. Финансирование проекта велось за счёт средств кредита германского банка KfW и Кувейтского фонда экономического развития (57,4 млн долларов), а также собственных средств «Узбекистон темир йуллари» (28 млн долларов).

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в Узбекистане с 2024 года отменяется государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда. Тарифы будут формироваться на основе рыночных принципов.

Этим же постановлением предусмотрено создание на базе «Узбекистон темир йуллари» отдельных компаний по инфраструктуре, грузовым вагонам и логистике, пассажирским перевозкам (отдельно — по скоростным поездам) и управлению станциями.

О планах реформирования железнодорожной отрасли и внедрении в сфере современного управления президент Узбекистана заявлял на совещании в сентябре.