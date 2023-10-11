На базе компании «Узбекистон темир йуллари» и предприятий в её составе до конца года будут созданы отдельные организации. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 10 октября о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Создаваемые компании

АО «Темирйулинфратузилма» — по обеспечению функционирования объектов дорожного хозяйства, хозяйств электроснабжения, сигнализации и связи, локомотивного хозяйства, единого диспетчерского центра и грузовых станций, а также их развитию;

АО «Темирйулкарго» — по оказанию услуг перевозки грузов, содержанию и развитию хозяйства грузовых вагонов и контейнеров, организации мультимодальных перевозок «от двери до двери», логистических центров и терминалов;

АО «Темирйулэкспресс» — по оказанию услуг перевозки пассажиров высокоскоростными поездами, а также содержанию и развитию хозяйства высокоскоростных поездов;

В структуре АО «Ўзтемирйулйуловчи» — ООО «Темир йул вокзаллари» по обеспечению деятельности вокзалов и ООО «Шахар атрофида йуловчи ташиш» по пригородным перевозкам;

Учреждение «Темир йул ижтимоий хизматлар» — по содержанию детских лагерей, объектов здравоохранения, культурно-просветительских и спортивных объектов.

Компания «Узбекистон темир йуллари» будет учредителем (акционером и собственником) перечисленных выше организаций. Она также будет оказывать организациям в его составе услуги по бухучёту, финансам, менеджменту, цифровизации, закупкам, повышению квалификации кадров и другим направлениям.

Изменения направлены на создание здоровой конкурентной среды, привлечение частных инвестиций в отрасль, внедрение современных методов управления и улучшение качества, безопасности и надёжности услуг, говорится в документе.

На совещании в сентябре президент сообщил, что компания «Узбекистон темир йуллари» будет преобразована в холдинг. Он заявил, что население недовольно коррупцией при продаже билетов, условиями и обслуживанием в поездах.

В июле президент поручил уволить Хуснутдина Хасилова с поста главы «Узбекистон темир йуллари». И. о. председателя правления стал Зуфар Нарзуллаев.

Ранее мы писали, что этим же постановлением президента предусмотрена отмена с 2024 года государственного регулирования цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда. Тарифы будут формироваться на основе рыночных принципов.