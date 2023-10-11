С 1 января 2024 года в Узбекистане отменяется государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда и вводится механизм их формирования на основе рыночных принципов. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 10 октября о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

С 1 января 2024 года также отменяется государственное регулирование тарифов на услуги предоставления грузовых вагонов и контейнеров.

С 1 января 2025 года вводится компенсация из государственного бюджета убытков, понесённых от оказания услуг перевозки пассажиров на местных направлениях (кроме скоростных и высокоскоростных поездов) и скидок на услуги грузоперевозок по железной дороге.

Со следующего года также отменяются скидки на тарифы местных, экспортных и импортных железнодорожных грузоперевозок. Они будут предоставляться исключительно на основании постановлений правительства. Исключение составляют скидки, предоставленные на основании соглашений с железнодорожными администрациями двух и более зарубежных стран.

Напомним, ранее «Узбекистон темир йўллари» сообщила о повышении с 20 октября билетов на поезда внутри Узбекистана. Тарифная часть билетов на все поезда повышается на 50%, а полная стоимость билетов на высокоскоростной поезд Afrosiyob — на 100%, говорилось в сообщении.

В сентябре президент Узбекистана на совещании заявил о необходимости реформирования железнодорожной отрасли. В Он отметил, что рентабельность железнодорожных предприятий низкая, часть вагонного парка нуждается в ремонте и обновлении, не созданы возможности для участия частного сектора в отрасли, население недовольно коррупцией при продаже билетов, условиями и обслуживанием в вагонах.