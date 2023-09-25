Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 25 сентября заявил, что темпы реформ в железнодорожной сфере отстают от реформ в других отраслях экономики и «настало время осуществить кардинальные изменения и в этой сфере». Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В июле новым руководителем компании «Узбекистон темир йуллари» стал Зуфар Нарзуллаев. В отрасли «обновлены» около 30 «мыслящих по-старому и безынициативных» руководителей, неэффективные штаты сокращены, говорилось на совещании.

По поручению президента изучена «реальная ситуация» на 191 железнодорожном вокзале, проведены встречи с 500 предпринимателями.

В результате определены основные проблемы, требующие решения в железнодорожной сфере.

В частности, рентабельность некоторых железнодорожных предприятий низкая, часть вагонного парка нуждается в ремонте и обновлении, не созданы необходимые возможности для участия частного сектора в отрасли, население недовольно коррупцией при продаже билетов, условиями и обслуживанием в вагонах. Все это указывает на необходимость реформирования отрасли, заявил президент.

Кроме того, загруженность станций высокая из-за прибытия большого количества импортных вагонов в Ташкент и областные центры. Глава государства отметил, что необходимо изучить возможность переноса железнодорожных грузовых станций за пределы городов. Это позволит сократить движение грузового транспорта в городах и привлечь дополнительные инвестиции в районы.

Шавкат Мирзиёев также указал на низкий уровень цифровизации. В частности, за семь месяцев только 8% услуг по грузоперевозкам было оформлено в электронном виде, 57% пассажирских билетов реализовано через кассы.

Кроме того, ограничен доступ к центральным станциям. Парковочные места находятся далеко от вокзалов. На станциях не налажено должным образом торгово-сервисное обслуживание.

Для предотвращения столкновений поездов президент поручил взять под контроль все автомобильные и железнодорожные переезды, установить дорожные знаки, шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.

Глава государства одобрил предложение о преобразовании АО «Узбекистон темир йуллари» в холдинговую компанию и внедрении в систему современного управления. В частности, предприятия по инфраструктуре, грузовым вагонами и логистике, пассажирским перевозкам, управлению станциями выделяются в отдельные предприятия.

Напомним, в апреле 2022 года президент поручал разработать стратегию трансформации, развития и приватизации «Узбекистон темир йуллари». Тогда было намечено улучшение тарифной политики за счёт привлечения на рынок частного сектора.