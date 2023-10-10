Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана совместно с Академией наук внесли на рассмотрение в правительство проект документа о совершенствования деятельности Ташкентского ботанического сада имени академика Ф. Русанова.

Как сообщила 10 октября пресс-служба министерства, в проекте предусматривается усиление научного потенциала сада, улучшение его материально-технической базы, а также расширение его опыта на регионы страны с созданием филиалов. О разработке такого документа 7 октября сообщала Академия наук после того, как стало известно о планах передачи Ботанического сада вместе со 195 парками культуры и отдыха страны в ведение дирекций по управлению парками при хокимиятах.

В проекте Минэкологии и Академии наук предусмотрено обогащение существующей коллекции растений Ботанического сада, основанного в 1943 году, а также создание опытных и коммерческих питомников для использования в разных сферах с учётом природных и климатических условий региона, сохранение редких и исчезающих видов растений, включённых в Красную книгу, и их реинтродукция в естественную среду и другое.

Сегодня в саду общей площадью 66 га выращивается более 2400 видов и сортов растений из разных регионов планеты. Он также является ведущей научно-академической организацией, которая проводит исследования в области сохранения биоразнообразия, внедрения и развития агротехнологий по интродукции и выращиванию декоративных, ценных, лекарственных растений, деревьев и кустарников, напомнили в Минэкологии.

«В ботаническом саду хранится генофонд растений, принадлежащих к природной флоре Узбекистана. Благодаря этому генофонду, можно культивировать и выращивать на всей территории страны исчезающие виды растений. Утеря этой уникальной научной базы и передача её другому ведомству приведёт к серьёзному спаду фундаментальных исследований в области ботаники в нашей стране и ослаблению научных позиций в регионе», — заявили в Минэкологии.

«Принимая во внимание вышеизложенное, а также в целях сохранения и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, популяций лекарственных и декоративных, технически важных видов растений и предотвращения их деградации, Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата не одобряет преобразование Ботанического сада в парк культуры и отдыха», — отмечается в заявлении.

Первой обеспокоенность планами передачи Ботанического сада от Академии наук хокимияту выразила экожурналистка, автор сайта Sreda.uz Наталия Шулепина. Её расследование показало, что большинство госорганов согласовали проект документа. После общественного возмущения было официально заявлено, что Ботанический сад исключён из списка парков, которые планируется передать хокимиятам.

Поручение создать дирекции по управлению парками культуры и отдыха при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента и передать им все государственные парки культуры и отдыха содержится в постановлении президента от 24 марта «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике».

Наталия Шулепина и другие активисты призывают не торопиться с принятием постановления.