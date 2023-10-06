Экологическая партия Узбекистана отреагировала на статью экожурналистки, автора сайта Sreda.uz Наталии Шулепиной, которая выразила обеспокоенность планами передачи Ботанического сада Ташкента от Академии наук хокимияту столицы.

Проект постановления правительства «О коренном совершенствовании системы деятельности и управления парками отдыха» появился на межведомственном портале разработки и согласования проектов нормативных правовых актов (для общественности доступ закрыт).

Согласно проекту, Ботанический сад с территорией 65,4 гектара планируется передать на баланс создаваемого государственного учреждения «Дирекция управления парками отдыха» хокимияте города. Такие же дирекции предлагается создать при Совете министров Каракалпакстана и хокимиятах всех областей Узбекистана.

«Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова Института ботаники Академии наук — уникальный научный объект. Поэтому мы считаем, что необходимо исключить Ботанический сад из проекта постановления Кабинета министров, усилить его статус и защиту, предоставив ему статус национального парка», — заявили в Экопартии.

В партии отметили, что в проекте постановления предусматривается передача земель на территории парков, вошедших в список, в аренду для торговли и оказания платных услуг, а также установка аттракционов. «Такая деятельность окажет серьёзное негативное влияние на имеющиеся в Ташкентском ботаническом саду уникальные объекты флоры, привезённые с пяти континентов планеты», — говорится в заявлении.

Фракции Экопартии в Законодательной палате Олий Мажлиса направила в правительство депутатский запрос по данной теме.

Полный текст заявление на узбекском языке