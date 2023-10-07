Академия наук Узбекистана прокомментировала сообщение о возможном лишении Ботанического сада Ташкента имени Ф. Н. Русанова статуса научного учреждения, изъятии из структуры Академии наук и передаче хокимияту Дирекции парков хокимията Ташкента.

По данным АН, проект постановления Кабмина «О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парками развлечений» разработало Агентство по управлению государственными активами, которое разместило документ на портале project.gov.uz, где нормативно-правовые акты согласуются между министерствами и ведомствами (к нему у общественности нет доступа).

«Когда проект постановления был размещён на портале для согласования, Академия наук восприняла его крайне негативно… В тот же день, когда поступил проект постановления, Академия наук связалась с ответственным исполнителем Агентства по управлению госактивами и подчеркнула, что Ботанический сад необходимо исключить из списка. После этого вышестоящие органы были проинформированы устно», — говорится в сообщении.

Специалисты Академии наук подготовили обоснование и категорически требовали исключить Ботанический сад из пункта 193 приложения 1 в проекта постановления Кабинета министров.

«Академия надеется, что Агентство по управлению госактивами исключит Ботанический сад из проекта постановления с учётом возражений Академии наук.

Кроме того, в рамках постановления президента от 31 мая 2023 года АН совместно с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата разработали проект постановления правительства о совершенствование деятельности Ботанического сада Ташкента, в том числе укрепление его научного потенциала, улучшение материально-технической базы, применение его опыта в регионах и создание филиалов. Документ сейчас размещён для межведомственного согласования.

«Принятие данного постановления улучшит систему научного изучения сферы биоразнообразия в республике с использованием возможностей Ботанического сада и ограничит возможность передачи Ботанического сада в ведение других министерств и ведомств», — говорится в сообщении.

Академия наук также поблагодарила всех представителей СМИ, блогеров и граждан, выразивших свою реакцию на эту ситуацию.

Ранее автор сайта Sreda.uz, экожурналистка Наталия Шулепина первой сообщила о планах передачи хокимияту Ботанического сада Ташкента с уникальной для Узбекистана коллекцией. Предложение прокомментировала Экопартия Узбекистана, которая призвала придать Ботаническому сада статус национального парка и не передавать его хокимияту Ташкента.