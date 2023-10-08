Автор сайта Sreda.uz, экожурналистка Наталия Шулепина опубликовала новые детали о проекте постановления правительства Узбекистана о совершенствовании деятельности и системы управления парками отдыха.

Напомним, проект предлагал создать при региональных властях дирекции по управлению парками отдыха и передать им 195 парков культуры и отдыха страны, среди которых оказался и Ботанический сад Ташкента. После того, как об этом написала Наталия Шулепина, на документ обратили внимание СМИ, общественные деятели и парламентарии. Академия наук, в ведении которой находится Ботанический сад, заявила, что была категорически против такого решения. На следующий день было заявлено, что Ботанический сад исключён из проекта документа. Точку в обсуждениях поставила помощница и дочь президента Саида Мирзиёева, заявившая, что «ни сантиметра» площади сада «не должно быть отдано арендаторам или застройщикам».

Наталия Шулепина, изучившая комплект документов, связанных с подготовкой проекта постановления, написала, что по мере подготовки и включения замечаний от государственных органов проект дошёл до четвёртой версии. Она показала «Газете.uz» подтверждающие это документы.

Проект (документ в PDF) разработало Агентство по управлению государственными активами (АУГА). Первая версия датируется началом августа. В середине августа эту версию «с замечаниями» согласовал хокимият Ташкента. В середине сентября также «с замечаниями» документ согласовало Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Хокимияты всех областей, кроме Ташкентской и Наманганской, а также Совет министров Каракалпакстана согласовали документ «без замечаний».

6 сентября была представлена вторая версия проекта, 8 сентября Министерство юстиции возвратило его без проведения правовой экспертизы. В замечаниях Минюста говорилось, что с 1 января проекты нормативно-правовых актов должны изучаться на предмет воздействия на права, свободы и законные интересы граждан, на окружающую среду и на предпринимательскую деятельность. Кроме того, они должны размещаться на Едином портале интерактивных государственных услуг для проведения общественного обсуждения.

20 сентября АУГА представило четвёртую версию документа. Почти через две недели, 3 октября, Министерство юстиции согласовало его «с замечаниями». 4 октября документ был опубликован на портале для межведомственного согласования нормативно-правовых актов.

В комментарии хокимията Ташкента от 4 октября говорится, что в Ташкенте имеется 22 парка культуры и отдыха и 1 зоопарк, при этом 10 парков (среди них Magic City, Гафура Гуляма, Мирзо Улугбека, «Ашхабад» и другие) сданы в долгосрочную аренду предпринимателям. Ботанический сад не упоминается.

«Газета.uz» цитировала заявления АУГА (где обосновывается необходимость передачи парков хокимиятам), хокимията Ташкента («Ботанический сад — не парк отдыха, не парк развлечений, это оазис науки»), Сената (там напомнили, что предложение в части Ботанического сада противоречит закону и международным документам) и других госорганов в отдельном материале.

Почему был разработан проект постановления

Поручение создать дирекции по управлению парками культуры и отдыха при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и города Ташкента в форме государственного учреждения и передать им все государственные парки культуры и отдыха содержится в постановлении президента от 24 марта «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике».

В нём АУГА совместно с Министерством экономики и финансов, Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента поручалось до 1 сентября провести инвентаризацию и внести в Кабинет министров предложение о «коренном совершенствовании деятельности парков культуры и отдыха, принадлежащих государству».

В постановлении скверы и ботанические сады отнесены к объектам муниципальной собственности районов и городов.

В проекте постановления, подготовленном АУГА, к задачам дирекций предлагается отнести создание в парках необходимой инфраструктуры для отдыха (в том числе культурного отдыха) населения и налаживание оказания услуг, организацию велодорожек и зон с детскими аттракционами и для семейного отдыха, озеленение территорий с применением «современных образцов ландшафтного дизайна», создание «отдельных эко- и зелёных зон», а также контроль за исполнением условий государственно-частного партнёрства в парках, управляемых на условиях такого партнёрства.

Расходы на содержание парков, говорится в проекте, будут покрываться за счёт поступлений от торговли, платных услуг, сдачи объектов в аренду, а также перевыполненной части доходов местных бюджетов.

Проектом предлагается, чтобы в парках разделялись зоны для спокойного отдыха и зоны с аттракционами, чтобы зелёные зоны занимали не менее 30% территории парков и чтобы пространство под точками общепита не превышало 15% территории.

Сдача в аренду зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности, а также участков для установки аттракционов на территории парков предусматривается через электронную платформу E-auksion.

Для торговли и платных услуг предлагается ввести единую карту безналичной оплаты. Во всех парках предлагается создать, исходя их числа посетителей, медпункты, туалеты, комнаты матери и ребёнка, комнаты для намаза и комнату духовности и просветительства.

Кроме того, предлагается организовать «современные автопарковки» и охватить парки специальными видеокамерами, подключёнными к системе «Безопасный город» и способными распознавать лица посетителей.

Не торопиться с принятием постановления

Наталия Шулепина призвала не спешить с принятием постановления по паркам с учётом множества вопросов к нему.

Она задала вопрос, для чего нужны дирекции при хокимиятах для управления парками, если задачи, которые планируется на них возложить, выполнялись и раньше.

«Повсеместно во всех городах ликвидированы службы защиты растений, деревья в парках гибнут. Лучше бы на эти цели использовали финансы», — предложила она.