Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов прокомментировал запуск поставок газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана по газопроводу «Средняя Азия — Центр».

«Конечно, это историческая дата… Потому что до сих пор с места, где мы сейчас находимся, газ поставлялся в Россию. Впервые за такие рекордно короткие сроки с нуля построена и введена в эксплуатацию газоизмерительная [станция „Бейнеу“ в Каракалпакстане]. И вот с сегодняшнего дня (7 октября — ред.) мы начали получать газ из России», — сказал он (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

7 октября президенты Узбекистана, Казахстана и России дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. «Во-первых, это является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надёжных и гарантированных поставок „голубого топлива“. Во-вторых, дополнительные объёмы газа для бесперебойного снабжения углеродами отраслей экономики и населения», — заявил он.

Поставки российского «голубого топлива» в рамках долгосрочного партнёрства помогут покрыть часть дефицита газа в осенне-зимний период с учётом роста экономики, численности населения и спроса на энергоресурсы в Узбекистане, отметил министр энергетики.

«В рамках официального визита нашего президента [в Россию] мы с „Газпромом“ начали переговоры о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа», — сообщил также глава Минэнерго.

В июне правительство Узбекистана и «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива. Минэнерго Узбекистана позже сообщило, что соглашение заключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

В интервью «Газете.uz» в сентябре Журабек Мирзамахмудов отмечал, что весь объём газа, поставляемого из России и Туркменистана, будет направляться на внутренний рынок. Ранее ТАСС со ссылкой на отчёт Центра развития энергетики России сообщил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Китай транзитом через Центральную Азию до 20 млрд кубометров в год.