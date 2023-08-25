Узбекистан и Туркменистан договорились заключить новый договор о поставках туркменского газа, сообщила государственная электронная газета Туркменистана «Золотой век»

Такая договорённость была достигнута в ходе переговоров в Ашхабаде министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и вице-премьера Туркменистана Батыра Аманова, курирующего топливно-энергетический комплекс.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения партнёрства, «где важное место занимает взаимодействие в топливно-энергетической сфере». Особое внимание, по данным газеты, было уделено вопросам активизации усилий по созданию многовариантной системы поставок туркменских энергоресурсов в зарубежные страны, в первую очередь в соседние государства.

Напомним, в декабре Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны, краткосрочный контракт на поставку газа. В течение трёх месяцев планировалось импортировать около 1,5 млрд кубометров газа для покрытия дефицита в зимний сезон.